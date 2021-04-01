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灣區華裔 當選維大200年來首位跨性別學生會主席

編譯組／綜合電
來自灣區馬連縣的劉亞伯獲選維吉尼亞大學學生會有史以來首位跨性別華裔會長。（美聯社）
來自灣區馬連縣的劉亞伯獲選維吉尼亞大學學生會有史以來首位跨性別華裔會長。（美聯社）

維吉尼亞大學（University of Virginia）學生會日前舉行新一屆會長選舉，破天荒選出該校200多年來首位跨性別會長，同時也是首位華裔會長。

來自灣區馬連縣聖安塞莫（San Anselmo）的劉亞伯（Abel Liu，音譯），成了美國第一位在選舉前就公開自己跨性別身份的大學學生會會長，也是維吉尼亞大學有史以來首位華裔會長。他在選舉中獲得81%的壓倒性選票當選，投票率更是去年的兩倍，反映出人們對種族、包容性和反亞裔暴力進行反省和自我檢討之時，對他的接受程度。

劉亞伯當選維大學生會會長的消息受到全美關注，他的身份雖然不是競選的主要訴求，卻成了外界討論的議題。

劉亞伯說：「這個議題被人用來鼓動部分學生反對我。但是，許多學生不但不接受這種論調，更團結起來用接受和包容的訊息支持我，讓我深受感動。」

劉亞伯是維大社會學系和經濟系學生，已連續三年獲選為維大艾科斯學者（Echols Scholar），並積極參與學校的政治活動。他目前擔任學生會代表團主席，負責管理所有大學部和研究所學生代表。

劉亞伯說：「我在大學裡推動改革，主要針對權力賦予、激進的同情心和對歷史不公的補救，這些議題也就是美國社會現在面對的議題。因此，我希望提倡一種學生會模式，可以在全國範圍內推動公平改革。我很榮幸能成為這項改革的一部分，為人們的生活帶來實際的影響。」

在新冠疫情期間，劉亞伯在建立學生的士氣和為學生爭取公平方面發揮了極大的影響力。他與其他學生共同創辦了維大互助網（U.Va. Mutual Aid），到目前已經提供7萬元以上的援助金給超過650名學生。

美國 華裔 維吉尼亞

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