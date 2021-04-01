防止人猿間傳染 屋崙大猩猩將打改良疫苗 全球首例

屋崙動物園大猩猩將接種改良式新冠疫苗。（取自推特）

屋崙動物園 的大猩猩將接受經過改良的COVID-19疫苗 ，大猩猩打疫苗，這將是世界首例。

人類並不是這個星球上唯一面臨感染COVID-19風險的生物。人類最親近的活體親戚—巨猿，特別容易從人類身上感染這種新型疾病。但獸藥公司Zoetics的一種改良疫苗，將有助於減輕這些人與猿之間的感染。

自從疫情一年多前降臨以來，COVID-19已經在動物王國中重新抬頭。對這次疫情的研究表明，潛在的病原體是由人類傳染給這群黑猩猩的。但就像在人類身上一樣，在動物身上的免疫接種也一樣可以挫敗疾病甚至流行病。

這就是為什麽總部位於新澤西州的Zoetics公司一直在推動開發可用於家養動物的有效疫苗，這些疫苗甚至適用於大猩猩。現在，屋崙動物園已經訂購了大約100劑疫苗，它們是專門設計用於猩猩、大猩猩以及黑猩猩和倭黑猩猩等大型猿類的。

據報道，全美大約有三十多家動物園已經下單訂購疫苗註射，其中包括屋崙動物園和聖地牙哥野生動物園，這是世界上第一批在巨猿身上使用疫苗的動物園設施。聖地牙哥野生動物園的一只28歲的猩猩「凱倫」，在1月份成為世界上第一個獲得冠狀病毒疫苗的猩猩。

屋崙動物園的獸醫主管亞赫爾曼（Alex Herman）向新聞媒體表示：「我們會抓住機會，為我們自己的大猩猩注射Zoetis疫苗。」他隨後補充說，動物園訂購了大約100劑疫苗。

Zoetis最初從聯邦農業部（USDA）重新獲得了向聖地亞哥動物園提供實驗性劑量的許可。該公司作爲世界上最大的私人動物保健企業，還將需要申請同樣的許可，才能向更多動物園提供疫苗。

屋崙動物園什麽時候可能會收到他們的Zoetis疫苗目前還不清楚，但可以肯定地說，在動物園場地內好好地戴上你的口罩，不僅可以保護你周圍的雙足動物，而且可以保護到斜靠在展覽室墻壁另一側的我們的「四足親屬」。