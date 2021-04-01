金山財政赤字有解 聯邦出手可望挹注6.3億

金山市府的財赤問題得到化解。圖為市長布里德。（本報檔案照片）

疫情之後舊金山 市政府財政赤字問題嚴峻，不少部門都必須削減預算 ，更有裁員的風險。然而，聯邦政府出台的法案，將為舊金山化解這個困局。

拜登 總統的「美國救援法」（American Rescue Plan）生效之後，除了民眾可以獲得紓困金之外，也將會有財政撥款直接用於扶助舊金山政府。

在該救援法案之前，舊金山預計未來的兩個財年預算案中，將會面臨6億5320萬的赤字。然而，救援法案中，對於舊金山政府的資助將會達到6億3600萬，也就是幾乎可以填補上述赤字的漏洞，將赤字的額度縮小為2000多萬。

市長布里德（London Breed）表示，對於聯邦的出手相救感到如釋重負，她感激總統拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）以及聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）在這場危機中的領導。

她指出，舊金山的防疫工作值得稱讚，令舊金山成為全美大城市中死亡率最低的城市之一。但是因為現在經濟復甦，如果面臨財政赤字，那麼就要做出「艱難的決定」，比如縮減政府的服務，以及裁員。如今因為救援法案，就可以避免做出那些決定。

但是，救援法案的資金也只是一次性，長遠而言舊金山的財政赤字問題仍然需要有規畫解決。目前舊金山的市府人事、行政開銷，選民公投通過的一些服務和撥款，增長的速度都超過市府的稅收增長。

新的財年的預算案仍然還在市長辦公室制訂階段。隨後將在夏天時交由議會審議修訂，預計在8月時簽署生效。