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金山僑領葛珍病逝 僑界將辦線上追思

記者李榮／灣區報導
僑務顧問葛珍病逝，享壽78歲。（汪昌泰提供）
僑務顧問葛珍病逝，享壽78歲。（汪昌泰提供）

知名僑界人士、金山灣區國慶委員會前主任委員、也曾擔任過中華民國婦女聯合會舊金山分會總幹事的葛珍，於3月28日晚間過世，享壽78歲。消息傳出，許多僑社人士都非常難過與惋惜，並已著手在幫葛珍安排追思活動。

葛珍的好友、北加州中文學校聯合會前會長汪昌泰指出，葛珍3月28日晚間過世。這幾年葛珍身體不太好，受到巴金森氏症（Parkinson's disease）所苦，另外也有氣喘等其他疾病。

汪昌泰指出，葛珍早年在台灣的僑委會做事，後來移民來美，先生曾在奇異公司上班。葛珍過去在灣區非常活躍，除了擔任社團重要幹部以外，也很願意付出、提攜後輩。這幾年他不時去葛珍位於聖他克拉拉的家中探望，葛珍的巴金森氏症已經滿嚴重、身體還不時會疼痛，但她總是會詢問社團需不需要捐款，非常慷慨。

當然，汪昌泰總是回應葛珍：「現在她年紀大了、也需要人照顧，自己多留點錢在身邊。」

汪昌泰並指出，葛珍人非常好，注重儀態與打扮，有時候葛珍電腦有問題需要別人前去家中幫忙，「我們不能隨便過去，一定要事先約好。她要整理好儀容。」

葛珍出生於1942年，是現任僑務顧問，過去也曾擔任過僑務促進委員。她亦是北加州中華耆英聯合會理事。北加州中華耆英聯合會理事創會會長金炎南目前也在幫忙後事中。僑教中心主任閻樹榮表示，葛珍的過世令大家非常傷痛，「很難過她離開了我們。不過，她也脫離了病痛的折磨。」

家屬與親友正在幫葛珍處理後事，僑界也著手安排葛珍的追思活動。目前規畫是線上舉行，但時間還沒有確定。

僑務顧問葛珍（右）病逝，享壽78歲。（汪昌泰提供）
僑務顧問葛珍（右）病逝，享壽78歲。（汪昌泰提供）

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