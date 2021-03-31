柯瑞復出進帳32分 助勇士輕取公牛

缺席五場比賽的柯瑞29日提前復出，出手24中11入帳32分5籃板6助攻，助隊以116比102輕取公牛。（記者劉先進／攝影）

因尾椎骨挫傷缺席五場比賽的柯瑞 ，29日火速提前復出，出手24中11入帳32分5籃板6助攻，幫助勇士 以116比102輕取芝加哥 公牛，終結四連敗。格林11分5籃板9助攻。維金斯21分，胡巴18分11籃板。

柯瑞回歸後，勇士進攻明顯流暢，無論是三分跑位，還是突破分球，進攻如水銀瀉地。勇士拿到28次助攻。教頭柯爾表示，柯瑞改變了場上一切。他上場對球隊來說變得容易多了，為勇士打開局面。球隊每個人都打得不錯，胡巴、維金斯很出色，懷斯曼防守端罩住對手，有四次封蓋。這就是柯瑞的效果，他讓大家的比賽變得更輕鬆。

柯瑞說，他的尾椎骨挫傷是個非正常的摔倒，傷勢恢復不會太快，但他是能繼續比賽，帶著疼痛打球。「回歸賽場不錯，我討厭錯過比賽。過去四場，勇士在執行力和能量方面，沒有打出自己的模式。面對公牛是個很好的考驗，他們引進了武切維奇（Nikola Vucevic），有天賦，能投籃，給我們施加壓力。」

格林本場三分爆發，出手5次命中三個，還有24秒結束時的壓哨中場Logo三分，也是自從2018到2019賽季末期以來，首次單場命中3個三分。柯瑞打趣說，「我們叫他新綽號，Logo Green。他能進球，能投中三分，在防守端衝擊，對比賽影響很大。維金斯也投中了關鍵球，每個人都做出了真正的貢獻。」

新秀懷斯曼12分5籃板4蓋帽，不時接到隊友傳球空接，還能罩住對手進攻。柯瑞調侃說，自己19歲時還在母校戴維斯學院找派對玩。