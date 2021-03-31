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多年業績疲軟 Target關閉舊金山、庫比蒂諾分店

編譯組／灣區30日電    
目標百貨將關閉舊金山及庫比蒂諾兩家門店。(Google地圖)
目標百貨將關閉舊金山及庫比蒂諾兩家門店。(Google地圖)

儘管目標百貨（Target）營收增長150億元，2020年的整體收入增長達到了創紀錄的150億元，高於前11年的總和，但仍決定關閉位於舊金山和庫比蒂諾的兩家門店，原因是這兩家門店多年業績疲軟。

位於舊金山1830 Ocean大街和庫比蒂諾19499 Stevens Creek大道的店鋪將於6月26日關閉。舊金山的40名全職和兼職員工，以及庫比蒂諾的35名員工將有機會轉到其他商店。  

目標百貨表示，這些關閉與疫情無關。該公司一直是零售業最大的贏家之一，與2019年相比，去年的銷售額猛增近20%，達到936億元；凈收入增長了近三分之一，達到44億元。

「下決心關閉門店總是很難，我們必須遵循嚴格的年度程序，對公司旗下組合中每家門店的業績進行評估，保證業務的整體健康。目標百貨仍然致力服務舊金山灣區，將繼續為顧客在他們附近的門店提供服務。」該公司在一份聲明中表示。

占地17000平方英尺的Ocean大街的目標百貨，於2015年在舊金山城市學院附近開業，這是該公司在大學校園附近擴張小規模商店的一部分。它的規模大約是傳統目標百貨店的十分之一。2.1萬平方英尺的Cupertino店也是一家規模較小的城市店，於2016年開業，是新住宅開發項目的一部分。

目標百貨首席運營官穆里根（John Mulligan）在去年11月的財報電話中表示，公司對小型的城市門店，包括大學校園和居民區附近的門店仍有信心。

「我們依然非常看好小格局的門店，及那裡所提供的機會。」他說。「密集的城市街區的業績表現得非常之好。而人們一直在家工作的就業中心就稍微落後於其他連鎖店。但展望未來，我們一直相信所有不同的貿易領域都有很大的機會。」

目標百貨 舊金山 營收

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