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對付野火 紐森撥8074萬緊急資金 6月底前增聘1399消防員

記者黃少華／沙加緬度報導

加州今年繼續面臨野火挑戰。州長紐森（Gavin Newsom）3月30日宣布利用緊急基金授權，在野火旺季到來前撥款8074萬元，加快對新的野火風險採取行動，包括為森林防火廳（CAL FIRE）額外增聘1399名消防員。

紐森表示：「在加州，氣候變化使炎熱和乾燥變得更加嚴重，使我們面臨破世界紀錄的氣溫和毀滅性的野火，威脅著我們的社區。我們不應僅僅等待下一場危機到來。這筆資金將支持英勇的消防員，在預防和處理破壞性野火時拯救生命。」

由於加州大部分地區持續乾旱，水庫蓄水量低，積雪量低於往年平均水準。州府預期今年將繼續整年乾旱。同時，生長旺盛的鄉郊地區禾草將成為野火的燃料。

通過緊急基金授權，額外增聘的1399名消防員當中，有1256人將成為季節性消防員。6月30日之前將完成招聘。

在夏季到來前，將在人手不足的現有常規性消防人員隊伍當中新增8人。為提前僱傭和培訓消防人員進行燃料（禾草）管理，加州森林消防廳還將新聘12名消防員，包括6名季節性和6名新的常規性消防員。

此外，州府將為加州國民兵中24名季節性消防員提供支援，以支持州森林防火廳的燃料（禾草）管理。

今年上半年，州府還將為加州消防直升機梯隊新聘119名消防員，使他們有時間在5月前進行培訓並做好操作準備。這包括在四個加州消防直升機基地進行新的直升機操作訓練。

早在今年1月的預算草案中，紐森就提議撥款10億元用於支持防禦野火及推進森林恢復行動。州府致力於以提高森林和荒地管理的速度及規模，以實現加州到2025年每年完成改造50萬畝土地的目標。

這項計畫還將集中資源，在脆弱社區周邊建造燃料（禾草）管理設施，擴大社區家庭加固、防禦和準備的能力，並維持鄉村林區的經濟活力。

在對加州消防能力進行大量投資的基礎上，州長預算草案還提出1億4300萬元的普通基金，用於支持新聘30名消防員。預算草案還包括4800萬元，用於繼續分階段使用s-70i直升機和大型空中加油機。

加州 紐森 預算

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