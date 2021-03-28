停止仇恨亞裔 南北灣區大遊行

美國華商總會組織隊伍參加遊行。（記者黃少華／攝影） 「停止仇視亞裔」! 南灣西部山谷的五市市長在27日於薩拉度加聯合舉行的「停止仇視亞裔」（Stop Asian Hate）集會上，共同呼籲對抗針對亞裔的仇恨犯罪。 在停止仇恨亞裔集會上，蒲仲辰表示，會盡一切努力去反對種族主義。（記者陳程威/攝影） 多名民選官員出席聖瑪麗廣場的集會。（記者黃少華／攝影） 不少年輕人參與遊行。（記者黃少華／攝影） 遊行人士途徑華埠市德頓街商業區。（記者黃少華／攝影） 部分集會參加者身穿統一支付參加聯合廣場的集會。（記者黃少華／攝影） 聖瑪麗廣場的集會人士強烈反對仇視亞裔。（記者黃少華／攝影） 余嘉雯（中）帶領公眾哀悼亞特蘭大槍擊案的亞裔死難者。（記者黃少華／攝影） 舊金山市長布里德與社區領袖共同反對仇視亞裔。 （記者黃少華／攝影） 駐美中華總會館總董司徒仲山帶領公眾高呼反歧視口號。（記者黃少華／攝影） 遊行人士行進在華埠市德頓街商業區。（記者黃少華／攝影） 遊行隊伍行進在金融區。（記者黃少華／攝影） 參與南灣集會的民眾。（記者陳程威/攝影） 遊行隊伍行進在金融區。（記者黃少華／攝影） 南灣集會主辦者薩拉度加市長趙嬿（中），與參與集會的民眾在一起。（記者陳程威/攝影） 南灣的華裔青少年行動起來，積極參與「停止仇視亞裔」活動。（蘇淑蓉攝影） 在27日南灣舉行的停止仇恨亞裔集會上，國會議員艾許表示，會與亞太裔社區站在一起。（記者陳程威/攝影） 郭麗蓮（中）和鄧孟詩（左）主持聖瑪麗廣場的集會。（記者黃少華／攝影） 上一則 大地回春！灣區下周有兩波暖流 最高溫破80度 下一則 金山毆打亞裔嫌犯 被控仇恨犯罪 竟辯罹患PTSD
FB留言