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在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

停止仇恨亞裔 南北灣區大遊行

記者黃少華／舊金山報導
美國華商總會組織隊伍參加遊行。（記者黃少華／攝影）
美國華商總會組織隊伍參加遊行。（記者黃少華／攝影）

「停止仇視亞裔」! 南灣西部山谷的五市市長在27日於薩拉度加聯合舉行的「停止仇視亞裔」（Stop Asian Hate）集會上，共同呼籲對抗針對亞裔的仇恨犯罪。

在停止仇恨亞裔集會上，蒲仲辰表示，會盡一切努力去反對種族主義。（記者陳程威/攝影...
在停止仇恨亞裔集會上，蒲仲辰表示，會盡一切努力去反對種族主義。（記者陳程威/攝影）
多名民選官員出席聖瑪麗廣場的集會。（記者黃少華／攝影）
多名民選官員出席聖瑪麗廣場的集會。（記者黃少華／攝影）
不少年輕人參與遊行。（記者黃少華／攝影）
不少年輕人參與遊行。（記者黃少華／攝影）
遊行人士途徑華埠市德頓街商業區。（記者黃少華／攝影）
遊行人士途徑華埠市德頓街商業區。（記者黃少華／攝影）
部分集會參加者身穿統一支付參加聯合廣場的集會。（記者黃少華／攝影）
部分集會參加者身穿統一支付參加聯合廣場的集會。（記者黃少華／攝影）
聖瑪麗廣場的集會人士強烈反對仇視亞裔。（記者黃少華／攝影）
聖瑪麗廣場的集會人士強烈反對仇視亞裔。（記者黃少華／攝影）
余嘉雯（中）帶領公眾哀悼亞特蘭大槍擊案的亞裔死難者。（記者黃少華／攝影）
余嘉雯（中）帶領公眾哀悼亞特蘭大槍擊案的亞裔死難者。（記者黃少華／攝影）
舊金山市長布里德與社區領袖共同反對仇視亞裔。 （記者黃少華／攝影）
舊金山市長布里德與社區領袖共同反對仇視亞裔。 （記者黃少華／攝影）
駐美中華總會館總董司徒仲山帶領公眾高呼反歧視口號。（記者黃少華／攝影）
駐美中華總會館總董司徒仲山帶領公眾高呼反歧視口號。（記者黃少華／攝影）
遊行人士行進在華埠市德頓街商業區。（記者黃少華／攝影）
遊行人士行進在華埠市德頓街商業區。（記者黃少華／攝影）
遊行隊伍行進在金融區。（記者黃少華／攝影）
遊行隊伍行進在金融區。（記者黃少華／攝影）
參與南灣集會的民眾。（記者陳程威/攝影）
參與南灣集會的民眾。（記者陳程威/攝影）
遊行隊伍行進在金融區。（記者黃少華／攝影）
遊行隊伍行進在金融區。（記者黃少華／攝影）
南灣集會主辦者薩拉度加市長趙嬿（中），與參與集會的民眾在一起。（記者陳程威/攝影...
南灣集會主辦者薩拉度加市長趙嬿（中），與參與集會的民眾在一起。（記者陳程威/攝影）
南灣的華裔青少年行動起來，積極參與「停止仇視亞裔」活動。（蘇淑蓉攝影）
南灣的華裔青少年行動起來，積極參與「停止仇視亞裔」活動。（蘇淑蓉攝影）
在27日南灣舉行的停止仇恨亞裔集會上，國會議員艾許表示，會與亞太裔社區站在一起。...
在27日南灣舉行的停止仇恨亞裔集會上，國會議員艾許表示，會與亞太裔社區站在一起。（記者陳程威/攝影）
郭麗蓮（中）和鄧孟詩（左）主持聖瑪麗廣場的集會。（記者黃少華／攝影）
郭麗蓮（中）和鄧孟詩（左）主持聖瑪麗廣場的集會。（記者黃少華／攝影）

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