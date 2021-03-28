停止仇恨亞裔 南北灣區大遊行

美國華商總會組織隊伍參加遊行。（記者黃少華／攝影）

「停止仇視亞裔」! 南灣西部山谷的五市市長在27日於薩拉度加聯合舉行的「停止仇視亞裔」（Stop Asian Hate）集會上，共同呼籲對抗針對亞裔的仇恨犯罪。