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美聯社：拜登記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

疫情1年後… 舊金山公寓租金仍是全美最高

編譯組／舊金山電  
疫情一年後，舊金山公寓租金仍為全美最高。（取自Zumper）
疫情一年後，舊金山公寓租金仍為全美最高。（取自Zumper）

根據公寓房源網站Zumper的最新數據，疫情流行一年，舊金山仍是全美租金最貴的城市。在Zumper最近的全國租金報告中，聖荷西也保持著第三大最貴租房市場的位置。而屋崙則從上個月的榜單第五名下降了一個檔次，到3月的第六名。

雖然其他出奇昂貴的沿海城市房租繼續大幅下降，灣區租金繼去年春季和夏季的急劇下降後似乎已經趨於平穩。

報告顯示，舊金山3月一居室公寓的租金中位數為2650元，與上月相同，僅比1月低1.1%。屋崙的租金中位數出現了輕微的下降，從2月份的2000元下降到本月的1930元。聖荷西也從2月的2180元微降至3月的2100元。

雖然舊金山仍然是全國最貴的租房市場，但Zumper數據顯示，該市的租金比2020年三月已大幅下降—降幅為24.3%。這是迄今為止全美最貴的市場中跌幅最大的。紐約市的租金比一年前下降了12.3%，聖荷西下降17.6%，波士頓下降16.4%。

2月，加州中谷佛萊斯諾的一居室租金中位數也有大幅增長，同比增長13.1%，比上個月攀升了5.4%，被列為全美最貴租房市場中第44位。

這一趨勢符合Zumper的一個主要發現：遷離出規模大、價格高的城市，推動了郊區和農村地區的房價上漲，隨著時間推移，部分地區的房價超過了城區的租金。

租金 舊金山 聖荷西

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