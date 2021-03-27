市府流動接種小組 赴華埠平園為千名長者接種
舊金山市長布里德（London Breed）和公衛局及新冠疫情指揮中心主管26日聯合宣布，未來兩周內，市府流動疫苗接種小組將在華埠最大的可負擔家庭住房設施平園等地，為1000名65歲及以上長者和合資格居民接種疫苗。
市府表示，4月2日和4月9日這兩個周五將在平園接種，旨在確保弱勢人群公平獲得疫苗，提高華埠長者接種率，以覆蓋受疫情影響過大的社區。
市府流動疫苗接種計畫自2月中旬啟動以來，已向灣景區（Bayview）、田德隆區（Tenderloin）、Excelsior、米慎區（Mission）、華埠、西增區（Western Addition）居民接種了大約3000劑疫苗。公共衛生局和疫情指揮中心計畫在未來三周內舉辦30多場接種活動，並與社區夥伴合作，為優先人群提供接種服務。
布里德說：「從一開始，我們的疫苗分發就把重點放在了受災最嚴重的社區，使疫苗不僅發揮作用，而且容易獲得。我們的社區診所和流動疫苗接種小組是這項工作的關鍵部分。」
華協中心負責平園的物業管理。中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）說：「對華埠而言，疫苗可使用率一直是一個挑戰。我們有大量長者、一線工人、公車搭乘者，以及過度擁擠的家庭生活在散房中。我們歡迎將疫苗帶給平園公屋的長者，支持散房居民，幫助弱勢社區。」
舊金山流動疫苗接種小組與社區組織和衛生健保提供者合作，將疫苗直接提供健保提供者或藥店，服務人群包括成年遊民、長照長者等高危群聚設施中的居民。最近，將生活在散房（SRO）的人群也包括進來。
目前，舊金山65歲及以上人群中80%至少接種過一劑疫苗。由公衛局分發的疫苗，近40%分發給亞裔。全市的接種率為32%。
65歲及以上長者新冠疫苗接種率最高的社區是獵人角（Hunters Point）、西增區、Portola、米慎區、金銀島（Treasure Island）。
舊金山現在有能力每天為2萬人接種疫苗，是原來每天接種1萬人的目標兩倍。儘管如此，疫苗供應量仍限制了市內各接種點的滿負荷運行，這是目前接種疫苗的最大障礙。
有資格接種疫苗的居民可以登錄網頁SF.gov/getvaccinated進行預約。
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