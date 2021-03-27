市府流動接種小組 赴華埠平園為千名長者接種

華埠長者正在通過各種途徑獲得新冠疫苗接種。（記者黃少華／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）和公衛局及新冠疫情指揮中心主管26日聯合宣布，未來兩周內，市府流動疫苗 接種小組將在華埠 最大的可負擔家庭住房設施平園等地，為1000名65歲及以上長者和合資格居民接種疫苗。

市府表示，4月2日和4月9日這兩個周五將在平園接種，旨在確保弱勢人群公平獲得疫苗，提高華埠長者接種率，以覆蓋受疫情影響過大的社區。

市府流動疫苗接種計畫自2月中旬啟動以來，已向灣景區（Bayview）、田德隆區（Tenderloin）、Excelsior、米慎區（Mission）、華埠、西增區（Western Addition）居民接種了大約3000劑疫苗。公共衛生局和疫情指揮中心計畫在未來三周內舉辦30多場接種活動，並與社區夥伴合作，為優先人群提供接種服務。

布里德說：「從一開始，我們的疫苗分發就把重點放在了受災最嚴重的社區，使疫苗不僅發揮作用，而且容易獲得。我們的社區診所和流動疫苗接種小組是這項工作的關鍵部分。」

華協中心負責平園的物業管理。中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）說：「對華埠而言，疫苗可使用率一直是一個挑戰。我們有大量長者、一線工人、公車搭乘者，以及過度擁擠的家庭生活在散房中。我們歡迎將疫苗帶給平園公屋的長者，支持散房居民，幫助弱勢社區。」

華埠平園居住著包括長者在內的400多戶家庭。（記者黃少華／攝影）

舊金山流動疫苗接種小組與社區組織和衛生健保提供者合作，將疫苗直接提供健保提供者或藥店，服務人群包括成年遊民、長照長者等高危群聚設施中的居民。最近，將生活在散房（SRO）的人群也包括進來。

目前，舊金山65歲及以上人群中80%至少接種過一劑疫苗。由公衛局分發的疫苗，近40%分發給亞裔。全市的接種率為32%。

65歲及以上長者新冠疫苗接種率最高的社區是獵人角（Hunters Point）、西增區、Portola、米慎區、金銀島（Treasure Island）。

舊金山現在有能力每天為2萬人接種疫苗，是原來每天接種1萬人的目標兩倍。儘管如此，疫苗供應量仍限制了市內各接種點的滿負荷運行，這是目前接種疫苗的最大障礙。

有資格接種疫苗的居民可以登錄網頁SF.gov/getvaccinated進行預約。