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勇士2筆「精明小交易」 省稅1100萬

記者劉先進／舊金山報導
勇士送走沃納梅克和克里斯，節省奢侈稅1100萬。圖為克里斯在比賽中扣籃。（記者劉先進 ／攝影）
勇士送走沃納梅克和克里斯，節省奢侈稅1100萬。圖為克里斯在比賽中扣籃。（記者劉先進 ／攝影）

25日NBA交易截至日前，勇士完成兩筆小交易，送走兩名球員，為球隊節省奢侈稅1100萬。之前捲入交易流言的胡巴（Kelly Oubre, Jr.）仍然留在勇士，有媒體提問是否願意拿降薪留在勇士時說，他不再回答問題。

胡巴上賽季場均18.7分6.4個籃板。開賽前湯普森再次因傷缺席，勇士豪賭簽下他，雖然年薪只有1440萬，但奢侈稅增加了6800萬，賽季奢侈稅總額為1.34億。沒想到，簽約後，胡巴表現不佳，場均得分下降到15.2分。三分命中率由35.2%降低到31.1%。很多空位三分都投不准，雖然他2月數據有所反彈，但還是讓人擔心。

胡巴下賽季面臨續約，預計追求年薪2000萬到2500萬的大合同。考慮到隊內多人拿頂薪，勇士觸發重複徵稅，根本難以承受如此報價。即便他願意低薪1000萬留下，勇士也會增加8000萬的奢侈稅。合同加上表現不穩定的原因，一度傳出留言，勇士用他交易，換來其他射手。

勇士最終沒有完成交易，胡巴留隊。當有提問胡巴是否願意打替補時，他回答說，不能討論未來，但可以提供比替補更多的貢獻。他也不願意回答是否願意降薪留在勇士的問題。

勇士送走了沃納梅克（Brad Wanamaker）和克里斯（Marquese Chriss）兩個球員，他們的薪水不到400萬，但為球隊節省奢侈稅1100萬。勇士還創造了225萬和180萬的交易特例（只能換來低薪或老將）。湯普森傷病缺席後，還有一個930萬的傷病特例。都能在下賽季用得上。

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