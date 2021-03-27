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華女曝被歧視：1個月被搶3次、被罵中國病毒

記者劉先進／屋崙報導
華埠義工Wendy（左）曾在一個月被搶劫三次，身心受傷，也曾被人罵中國病毒，讓她滾回自己的國家。如今，華人反對仇恨行動給了她莫大勇氣和信心。（記者劉先進／攝影）
華埠義工Wendy（左）曾在一個月被搶劫三次，身心受傷，也曾被人罵中國病毒，讓她滾回自己的國家。如今，華人反對仇恨行動給了她莫大勇氣和信心。（記者劉先進／攝影）

26日的屋崙（又譯奧克蘭）華埠「反對仇視亞太裔，華埠愛心大集會」上，屋崙華人居民Wendy表示，她曾在一個月被搶劫三次，身心受傷，也曾被罵中國病毒，讓她滾回自己的國家。所以決定站出來，到華埠做義工。類似的反對仇恨亞裔行動給了她莫大勇氣和信心。

Wendy談起自己被搶劫的遭遇，一度哽咽流淚。她說，自己是屋崙長期居民，以前覺得住在華埠最安全。沒想到，如今的華埠盜竊風行，罪案飆升。曾經在感恩節到聖誕節期間的一個月內，連續被搶劫三次，身心受傷。因為戴著口罩，有人和她說，「中國病毒，滾回自己的國家。」有時候，她走路出去都感覺很害怕。

有一天，Wendy在社媒上看到華埠商家的一句話，13歲的孩子對商家說，「爸爸，以後還有沒有華埠啊？」這句話觸動了Wendy的心，她告訴自己，要堅強，不能待在家中，不能看著別人成為受害者，於是決定參加2月6日啟動的華埠自發義工團隊。

Wendy說，隊友都很熱心，有正義感，團結互助，到處巡邏，保護華埠安全。在華埠巡邏時，不少居民和商戶都和義工打招呼，給他們打氣加油，「大家見到我們都說，心定了很多。我們尊重所有好人，不論是任何種族。」

Wendy表示，華人反對仇恨亞裔的聚會行動，大聲反對歧視和仇恨，給了她更多信心和勇氣。

華埠 屋崙 亞裔

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