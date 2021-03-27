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舊金山清潔工人罷工持續第3天 聚集Salesforce大樓抗議

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山清潔工人罷工進入第三天。（取自工會推特）
舊金山清潔工人罷工進入第三天。（取自工會推特）

舊金山的清潔工人工會（SEIU Local 87）罷工行動，已經進入第三天。因為疫情期間發生了多位清潔工人感染新冠而去世的事情，因此工會一直爭取加薪以及更健康的工作環境。

罷工活動從3月24日（周三）一直持續到了3月26日（周五）。Salesforce大樓作為一個示威點，不少工會成員都在外面示威。州議員邱信福也參與到了周五的行動中，聲援清潔工人。

工會強調在疫情期間，清潔工人作為前線，一直還在工作，清潔辦公室。但是據悉已經有26名舊金山的清潔工人因為新冠而死亡，全市大約也有3000位清潔工人因為疫情而被解僱。

過去大半年，工會組織一直與企業合同方代表商議，但是沒有達成協議。現在清潔工人入門薪水大約是17.29元一小時，21.8元封頂。工會希望增加至少每小時1.25元的時薪，同時在衛生防疫、工作環境上獲得更好的待遇。據悉本次的罷工行動有700人參與。

代表聘用清潔工的企業合同方「舊金山維修合同協會」（SF Maintenance Contractors Association）在聲明中表示，一直致力於創建安全與專業的工作環境，也正在與工會SEIU Local 87商討一個對於工人和企業客戶都公平的方案。

聲明中說，企業合同方已經花費了150萬元購置手套、面罩、洗手液、防護服給清潔工人。

疫情 舊金山 罷工

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