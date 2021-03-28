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在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

麋鹿林推出護伴項目 保護亞裔社區

本報特約記者錢曉莉／麋鹿林報導
針對連串暴力案件，全美都掀起了反對仇視亞裔的運動。（電視新聞截圖）
針對連串暴力案件，全美都掀起了反對仇視亞裔的運動。（電視新聞截圖）

麋鹿林市（Elk Grove）推出最新的「護伴項目」（buddy program），幫助保護亞太裔（AAPI）社區，減少針對族裔的仇恨犯罪

麋鹿林的市長艾倫（Bobbie Singh-Allen）說，新的護伴項目將幫助亞太裔社區感到安全。艾倫說，麋鹿林針對亞裔太平洋島嶼裔民眾和社區的這個新項目，將使人們感到更加安全。麋鹿林警察局長奧爾布賴特（Timothy Albright）說，他的團隊將協助推出這個新項目。

奧爾布賴特說，今天大家在這裡談論的護伴項目，也是市長的倡議，對於市內的社區組織來說是一個很好的機會，與我們的社區成員、亞太裔社區一起的合作。

奧爾布賴特也說，如果有人需要護伴的話，包括希望有人一起參與任何日常活動（步行到雜貨店，或去看醫師）的話，可以致電（916）691-5246，並與志願者建立聯繫。

「這是因為我們看到了美國各地反亞裔仇恨犯罪的增加，其中包括在光天化日之下行走時，都有人遭到襲擊的事件。」奧爾布賴特說。

此外，奧爾布賴特也強調，他們的目標是讓這些長者的人士融入社區組織、優秀志願者團體之中，幫助他們成為他們的好友，幫助他們出行往返，使他們擁有更多安全感。

奧爾布賴特說，「護伴項目」將不包括警務人員的護送，但如果犯罪發生的話，那麼警察、執法部門就將會介入。「執法人員不會參與其中，」他說。有時候有案件發生的時候，會有人遲疑自己受到傷害，或者有的受害人對於自己是否是仇恨犯罪的受害人也感到有疑問。這個時候，奧爾布賴特表示，警方就會介入調查來判斷。

麋鹿林警察局長奧爾布賴特表示局方會協助推進這個護伴項目。（電視新聞截圖）
麋鹿林警察局長奧爾布賴特表示局方會協助推進這個護伴項目。（電視新聞截圖）

仇恨犯罪 警察 亞裔

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