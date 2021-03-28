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沙加緬度挺亞裔 200人集會高舉「停止對亞裔的仇恨」、「仇恨是病毒」牌子 白人也舉牌「停止白人恐怖主義」

李元慶／供稿
大約200人在沙加緬度市中心集會。（李元慶/供圖）
大約200人在沙加緬度市中心集會。（李元慶/供圖）

最近一系列針對亞裔的暴力事件，引起了拜登政府和主流媒體的重視，白宮為在亞特蘭大被槍擊致死的八位受害者降了半旗，其中有六位是亞裔女性。當地警局人士在新聞發布會上稱，行凶者要殺人是因為當日心情不好的說法，引起了公眾的激烈反彈，甚至有要他下台的呼聲。

全美各大城市社區團體自發在3月20日（周六）舉行了集會，提高公眾意識，希望政府、社會、和執法機構重視目前對亞裔暴力事件急劇增加的惡劣局面。

加州州府地區的集會，多數人是在周五才知道的，大約有200多位參與者在周六下午2時，在沙加緬度市中心Cesar Chavez廣場的西南角集合，組織者是本地的多家民權組織。

大家舉著各種英文牌子，其中有「停止對亞裔的仇恨」、「仇恨是病毒」、「容忍種族主義就是暴力」，還有白人示威者舉牌「停止白人恐怖主義」。

過路車輛許多打笛鳴號表示支持，得到了示威者回應的歡呼聲。十位警察在遠處觀望保護，以防發生意外事件。

有多位亞太公共事務聯盟（APAPA）的成員，以及本地美華協會（OCA）的成員參加，更多的是自發來的社區居民，其中有相當一部分是非裔、拉丁裔、還有白人。大家的口號就是「大家團結一致，種族主義沒出路」。

據各地警察機構給出的統計數據，自從新冠病毒開始的一年多時間裡，針對亞裔的仇恨攻擊事件增加了許多倍。「中國病毒」的說法更加助長了一些種族分子的氣焰，甚至在公開場合中無緣無故地欺辱和攻擊亞裔，特別是女性和老人，不少亞裔成為替罪羊和犧牲者。

集會人士認為，周六的集會對喚起公眾種族平等意識，互相幫助，同心協力地蔑視種族歧視行為會有一定幫助。但是要從根本上解決問題需要政府加大力度幫助弱勢族裔，嚴懲犯罪分子，不讓他們的種族仇恨行為有任何生存空間。

集會人士也表達需要政治領導人和新聞媒體杜絕任何帶有種族歧視的文字和語言，美國在消除種族主義方面已經做出了巨大的努力，但是要到達目的地還有很長的距離，需要各界一起努力。

示威人士舉著牌子，反對種族歧視。（李元慶/供圖）
示威人士舉著牌子，反對種族歧視。（李元慶/供圖）
右一示威人士舉著牌子寫著「StopAsianHate」(停止對亞裔的仇恨)。（李...
右一示威人士舉著牌子寫著「StopAsianHate」(停止對亞裔的仇恨)。（李元慶/供圖）

亞裔 種族歧視 種族主義

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