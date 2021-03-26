受影響疫情藝術家 舊金山每月補助千元

舊金山推出藝術家保障收入計畫，每人每月可獲1000元。（美聯社）

舊金山 市長布里德（London Breed）25日宣布，舊金山推出一項實驗性計畫，將提供嚴重受新冠疫情 影響的藝術家每月1000元保障收入。

舊金山市長辦公室發布的聲明表示，這項計畫為期六個月，對象是積極在舊金山從事音樂、舞蹈、創意寫作、影像藝術、表演藝術、裝置藝術、攝影、戲劇或電影工作的藝術家，人數約130人，他們將從5月開始每月收到1000元。這項計畫將由舊金山市府和芳草地藝術中心（ Yerba Buena Center for the Arts）共同執行。

布里德說：「從疫情在舊金山爆發的第一天起，我們就知道這場危機會影響藝術家，尤其是少數族裔藝術家。藝術是本地經濟重要的一環，同時也是我們長期復原過程中不可或缺的部分。如果我們幫助藝術復原，藝術也將幫助舊金山復原。」

這項保障收入計畫是舊金山多個保障收入計畫之一，其他還有提供給接受緊急醫療技術員（Emergency medical technician）培訓的舊金山居民、非裔 與太平洋島裔懷孕婦女、及非裔社區的保障收入計畫。

前士德頓（Stockton）市長塔布（Michael Tubb）在任內推行一項私人資助計畫，這項為期兩年的計畫提供125位低收入居民每個月500元收入。這項計畫實施後的結果顯示，大部分的民眾用這筆收入還清了債務，並找到全職工作，使這項幫助邊緣民眾的計畫逐漸受到重視。

屋崙和馬連縣最近也宣布推行保障收入計畫，但舊金山這項計畫是灣區第一個針對特定領域人士的計畫。

芳草地藝術中心執行長庫里南（Deborah Cullinan）說：「這項保障收入計畫，是在了解藝術家和文化領域是舊金山脈搏的基礎上產生的。我們必須提供藝術家適當的資源，他們才有辦法專心創作，在疫情對他們的生活和工作產生挑戰的同時，對社區進行再投資。」

計畫主要對象是受疫情影響最嚴重的人口，包括非裔、原住民和少數族裔、移民、殘障和性別多元化族群（LGBTQ）藝術家。更多詳情可上網站：ybca.org/guaranteed-income-pilot查詢。