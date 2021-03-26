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都布林韓裔學委崔仁京車禍身亡 好友回憶：她真誠善良

記者劉先進／都布林報導
48歲的東灣都布林韓裔學委崔仁京（如圖）車禍中身亡。朋友梁潔行懷念說，她真誠善良有耐心。（梁潔行供圖）
48歲的東灣都布林韓裔學委崔仁京（如圖）車禍中身亡。朋友梁潔行懷念說，她真誠善良有耐心。（梁潔行供圖）

48歲的東灣都布林（Dublin）韓裔學委崔仁京（Catherine Kuo），24日在 Fallon初中做義工、幫忙分發食物時被人開車撞到，夾在前車之間，傷重不治。

亞太公共事務聯盟（APAPA）三谷分會主席梁潔行（Margaret Liang）25日表示，崔仁京為人善良、真誠、耐心，熱心社區事務，頗受愛戴。聽到朋友去世的噩耗，感覺悲痛欲絕。社區在GoFundMe上設置了捐款頁面：https://bit.ly/3dbw3Zk，希望能幫助她的家人。

崔仁京來自韓裔移民家庭，在灣區長大，在洛杉磯加大拿到商業學士學位。擁有人力資源、招聘、商業分析和計畫管理的專業經驗。她的先生郭佳霖是台灣人，有兩個孩子，在都布林居住20多年。數年的時間中，她深度介入教育行業，在學校中擔任藝術行動和青年成就計畫（Art in Action and Junior Achievement）的志願講師，也是Dougherty家長教師俱樂部（PFC）的董事長，以及學校場地委員會成員。

根據都布林警方消息，崔仁京在周三中午前幫忙發放食物。當她從一輛特斯拉後備箱中取出物品時，第二輛車正排著隊來捐贈物品，撞到崔仁京，將她夾在兩車之間，她不幸喪生。司機正在配合調查，似乎不是故意行為。警方未確定司機的身分，也沒說明此人是否為學校的家長。

梁潔行表示，崔仁京為人耐心、真誠，願意溝通。崔仁京本想勸說其他合適人員競選學委，但沒人出來，她選擇站出來服務社區。2019年11月當選為都布林學委，定於12月初宣誓。11月底，梁潔行有事回上海，接到崔仁京的電話，兩人通話數小時，才知道好友任職後壓力頗大。學區當時有一筆資金，到底是翻新舊小學，還是建設第二高中，學委和民眾意見分歧頗大。她當時受到好大壓力，各種聲音都有，但還是很耐心和居民溝通，在臉書上發聲明，取得大家的理解。

梁潔行回憶，2020年下半年，學區和教室工會就老師續約達成協議。崔仁京頂住壓力，認為暫不簽約，因為疫情沒結束，她要看看州裡面是否有撥款，以決定後續動作。最終，撥款發放，協議順利達成，「輿論和教師的壓力鋪天蓋地。她還是有所堅持，想得很周到。」

梁潔行說，崔仁京願意溝通想法，尊重對方意見，經常做義工。社區考慮舉辦燭光守夜悼念活動，並捐款幫助她家人，撫平傷痛。

48歲的東灣都布林韓裔學委崔仁京（如圖）車禍中身亡。朋友梁潔行懷念說，她真誠善良...
48歲的東灣都布林韓裔學委崔仁京（如圖）車禍中身亡。朋友梁潔行懷念說，她真誠善良有耐心。（梁潔行供圖）

韓裔 學區 移民家庭

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