被遺忘的美國西部農村唐人街 尹航搬上大銀幕

尹航在過去兩年走訪和記錄美國西部農村里的中國城和唐人街，拍攝「Until We Meet Again At A Softer Place」系列作品。（尹航提供）

華人 女孩尹航（Evelyn Hang Yin）過去兩年裡走訪記錄美國西部農村裡的華埠 （Chinatown）和唐人街（China Alley），拍攝「Until We Meet Again At A Softer Place」系列作品，其中一組攝影作品和一部紀錄片「So Long, My Early Friends」，以藝術家的眼光尋找華人先民在美足跡，將那些被遺忘在鄉野村落的華人歷史重新展現在世人面前。

「2018年夏天，我在俄勒岡州南部的卡斯卡特山脈遠足，在茂密的樹林間發現一座齊人高、一眼望不到盡頭的石牆」，當地人稱為中國牆（Chinese wall）。他們告訴尹航，當年只有華人礦工會在金礦上一絲不苟地堆出整齊的石牆，淘金熱時期的礦工大多是隨西進運動（Westward Movement）來到西海岸的東部人，而華人因無法購買採礦權，通常只能在白人已經開採過的礦區尋找遺漏、夾雜在石縫裡的金子。

之後兩年，尹航遍訪美國西部，尋覓和記錄農村中的華埠 。她說，很多人對舊金山、洛杉磯和紐約的華埠非常熟悉，但在中加州 中央山谷和北加州的大山裡，同樣有很多曾經的華人聚集地，大多是華工19世紀中葉和末期淘金潮前後建立的，也是早期華人留下的重要歷史印記。許多華埠因失火災或人口流失，逐漸廢棄、拆除，保留下來的華埠遺跡彌足珍貴。

她發現在中加州佛瑞斯諾東南大約40分鐘車程的軒佛鎮（Hanford），有一座小小的華埠 。這條只有200尺長的唐人巷（China Alley）最早可以追溯到1877年，中國人當時為修建中央太平洋鐵路（Central Pacific Railroad）來到這裡，鐵路工程結束後留下務農，建立自己的宗祠（關帝廟）、學校、藥局、商店和賭場，在最艱難的「排華法案」時期，仍然創造了一片屬於自己的天地。

150多年後的軒佛鎮，等待尹航的是一群不講華語的年長當地人，和他們從祖先那裡聽來的數不盡的唐人巷故事。尹航說，疫情前，她幾乎每個月都會從洛杉磯開車三小時去那裡，和他們度過每月一次的關帝廟開放日，傾聽他們各式各樣的人生故事，同他們一起整理文物。當地人告訴她，20世紀初期，小鎮上生活過上萬名中國人，是當年美國僅次於舊金山最龐大的華人社區。但當年華人生活的故事，也因華人先民們的故去一次次被改寫，和小鎮上的人和事融爲一體，但若不是當地人，又有誰來守護這段歷史？

尋蹤探訪的經歷，尹航全部記錄在她的紀錄片「So Long, My Early Friends」中，同時以攝影作品的方式展出。她的作品獲得了Allan Sekula Social Documentary Fund資金支持，去年在Los Angeles Municipal Art Gallery的「Archive Machine」和New Wight Gallery的「Once More, With Feeling...」展映，並且獲得了Visual Communications電影學人獎。

尹航說，她從小就有導演夢想，在柏克萊加大學習政治和傳媒、寫了無數論文之後，發現自己業餘愛好的攝影，卻最能表達自己的思想，最終在洛杉磯加州藝術學院（CalArts）完成藝術研究生（MFA）課程，開始在攝影之外拍電影。