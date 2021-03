被遺忘的美國西部農村唐人街 尹航搬上大銀幕

尹航在過去兩年走訪和記錄美國西部農村里的中國城和唐人街,拍攝「Until We Meet Again At A Softer Place」系列作品。(尹航提供)

華人 女孩尹航(Evelyn Hang Yin)過去兩年裡走訪記錄美國西部農村裡的華埠 (Chinatown)和唐人街(China Alley),拍攝「Until We Meet Again At A Softer Place」系列作品,其中一組攝影作品和一部紀錄片「So Long, My Early Friends」,以藝術家的眼光尋找華人先民在美足跡,將那些被遺忘在鄉野村落的華人歷史重新展現在世人面前。

「2018年夏天,我在俄勒岡州南部的卡斯卡特山脈遠足,在茂密的樹林間發現一座齊人高、一眼望不到盡頭的石牆」,當地人稱為中國牆(Chinese wall)。他們告訴尹航,當年只有華人礦工會在金礦上一絲不苟地堆出整齊的石牆,淘金熱時期的礦工大多是隨西進運動(Westward Movement)來到西海岸的東部人,而華人因無法購買採礦權,通常只能在白人已經開採過的礦區尋找遺漏、夾雜在石縫裡的金子。

之後兩年,尹航遍訪美國西部,尋覓和記錄農村中的華埠 。她說,很多人對舊金山、洛杉磯和紐約的華埠非常熟悉,但在中加州 中央山谷和北加州的大山裡,同樣有很多曾經的華人聚集地,大多是華工19世紀中葉和末期淘金潮前後建立的,也是早期華人留下的重要歷史印記。許多華埠因失火災或人口流失,逐漸廢棄、拆除,保留下來的華埠遺跡彌足珍貴。

她發現在中加州佛瑞斯諾東南大約40分鐘車程的軒佛鎮(Hanford),有一座小小的華埠 。這條只有200尺長的唐人巷(China Alley)最早可以追溯到1877年,中國人當時為修建中央太平洋鐵路(Central Pacific Railroad)來到這裡,鐵路工程結束後留下務農,建立自己的宗祠(關帝廟)、學校、藥局、商店和賭場,在最艱難的「排華法案」時期,仍然創造了一片屬於自己的天地。

150多年後的軒佛鎮,等待尹航的是一群不講華語的年長當地人,和他們從祖先那裡聽來的數不盡的唐人巷故事。尹航說,疫情前,她幾乎每個月都會從洛杉磯開車三小時去那裡,和他們度過每月一次的關帝廟開放日,傾聽他們各式各樣的人生故事,同他們一起整理文物。當地人告訴她,20世紀初期,小鎮上生活過上萬名中國人,是當年美國僅次於舊金山最龐大的華人社區。但當年華人生活的故事,也因華人先民們的故去一次次被改寫,和小鎮上的人和事融爲一體,但若不是當地人,又有誰來守護這段歷史?

尋蹤探訪的經歷,尹航全部記錄在她的紀錄片「So Long, My Early Friends」中,同時以攝影作品的方式展出。她的作品獲得了Allan Sekula Social Documentary Fund資金支持,去年在Los Angeles Municipal Art Gallery的「Archive Machine」和New Wight Gallery的「Once More, With Feeling...」展映,並且獲得了Visual Communications電影學人獎。

尹航說,她從小就有導演夢想,在柏克萊加大學習政治和傳媒、寫了無數論文之後,發現自己業餘愛好的攝影,卻最能表達自己的思想,最終在洛杉磯加州藝術學院(CalArts)完成藝術研究生(MFA)課程,開始在攝影之外拍電影。