旱情加劇 加州籲節約用水

加州現在面臨著真實存在的乾旱及限水問題。（美聯社）

針對加州 日益加重的旱情，州和聯邦水務官員發出了迄今為止最嚴重的警告，宣布供水短缺迫在眉睫，並呼籲盡快節約用水。

州水務局周一開始向加州從小農場到舊金山 等大城市的四萬個用水戶發出通知，告訴他們做好削減用水的準備。這極可能是下達完全停止取水命令的前奏曲。

州政府官員表示，在5月或6月前後，他們可能會知道是否會根據水權等級的排位，依次命令用水戶停止取用地表水。

加州各地的水區和土地所有者周二剛剛開始收到通知，他們的反應從輕微擔憂到驚恐不等。

舊金山市在山區擁有水權，並將取水儲存於水庫中，其供應量足以應付幾年的乾旱期。然而，聖荷昆河谷的許多小農戶卻沒有那麽多的儲備可以依賴。

州水資源控制委員會主席艾斯奎夫（E. Joaquin Esquivel）說，與前十年相比，加州現在對乾旱的準備要好得多，城市和農場都采用了更高效的技術和用水方式。州政府也實施了政策，以更好地跟蹤和監測用水情況。他希望這意味著將被迫削減用水的用戶會少些。

加州的兩個大型水利項目周二也宣布，他們在未來一年內可能會減少向城市和農村用戶供水。這兩項目分別由聯邦政府 和州政府管理，在大山水庫中收集融雪。