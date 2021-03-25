我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

旱情加劇 加州籲節約用水

編譯組╱綜合24日電  
加州現在面臨著真實存在的乾旱及限水問題。（美聯社）
加州現在面臨著真實存在的乾旱及限水問題。（美聯社）

針對加州日益加重的旱情，州和聯邦水務官員發出了迄今為止最嚴重的警告，宣布供水短缺迫在眉睫，並呼籲盡快節約用水。

州水務局周一開始向加州從小農場到舊金山等大城市的四萬個用水戶發出通知，告訴他們做好削減用水的準備。這極可能是下達完全停止取水命令的前奏曲。

州政府官員表示，在5月或6月前後，他們可能會知道是否會根據水權等級的排位，依次命令用水戶停止取用地表水。

加州各地的水區和土地所有者周二剛剛開始收到通知，他們的反應從輕微擔憂到驚恐不等。

舊金山市在山區擁有水權，並將取水儲存於水庫中，其供應量足以應付幾年的乾旱期。然而，聖荷昆河谷的許多小農戶卻沒有那麽多的儲備可以依賴。

州水資源控制委員會主席艾斯奎夫（E. Joaquin Esquivel）說，與前十年相比，加州現在對乾旱的準備要好得多，城市和農場都采用了更高效的技術和用水方式。州政府也實施了政策，以更好地跟蹤和監測用水情況。他希望這意味著將被迫削減用水的用戶會少些。

加州的兩個大型水利項目周二也宣布，他們在未來一年內可能會減少向城市和農村用戶供水。這兩項目分別由聯邦政府和州政府管理，在大山水庫中收集融雪。

加州 舊金山 聯邦政府

上一則

堂食仍不安全 專家：無論是否打疫苗 長者都不應冒險

下一則

加州欠租援助計畫啟動 有這3個條件可申請

延伸閱讀

舊金山佛利蒙84公路傳槍響 警開槍釀1死

舊金山佛利蒙84公路傳槍響 警開槍釀1死
紐森提名亞裔州議員邦塔 任加州檢察長

紐森提名亞裔州議員邦塔 任加州檢察長
加州州長紐森提名菲律賓裔州議員邦塔出任加州檢察長

加州州長紐森提名菲律賓裔州議員邦塔出任加州檢察長
世說新聞／報復性消費要來？華人10倍價格包團出游

世說新聞／報復性消費要來？華人10倍價格包團出游
加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別
洛縣疫情緩和 4月或進橙色等級 衛生局長：繼續保持警惕

洛縣疫情緩和 4月或進橙色等級 衛生局長：繼續保持警惕

熱門新聞

華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 00:18
謝婆婆反擊匪徒事件，被視頻拍下，成為國際熱話。（視頻截圖）

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

2021-03-19 10:20
75歲的舊金山華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie）還擊歹徒襲擊，目前正在養傷。（陳德和供圖）

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

2021-03-23 00:58
具有軟件工程師背景的張宸華，通過搜索找出了舊金山教育委員五年前涉及歧視亞裔的推文，引起政壇大地震。（記者李晗 / 攝影）

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

2021-03-22 01:20
眾籌幫助83歲的越南裔長者Ngoc Pham=( 左) 的Gofundme網站，已經籌得20萬元。右為華裔婆婆謝蕭珍。（取自Gofundme）

金山2亞裔長者遇襲 眾籌善款已近百萬 謝婆婆募得75萬

2021-03-20 00:36
華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架