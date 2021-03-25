旱情加劇 加州籲節約用水
針對加州日益加重的旱情，州和聯邦水務官員發出了迄今為止最嚴重的警告，宣布供水短缺迫在眉睫，並呼籲盡快節約用水。
州水務局周一開始向加州從小農場到舊金山等大城市的四萬個用水戶發出通知，告訴他們做好削減用水的準備。這極可能是下達完全停止取水命令的前奏曲。
州政府官員表示，在5月或6月前後，他們可能會知道是否會根據水權等級的排位，依次命令用水戶停止取用地表水。
加州各地的水區和土地所有者周二剛剛開始收到通知，他們的反應從輕微擔憂到驚恐不等。
舊金山市在山區擁有水權，並將取水儲存於水庫中，其供應量足以應付幾年的乾旱期。然而，聖荷昆河谷的許多小農戶卻沒有那麽多的儲備可以依賴。
州水資源控制委員會主席艾斯奎夫（E. Joaquin Esquivel）說，與前十年相比，加州現在對乾旱的準備要好得多，城市和農場都采用了更高效的技術和用水方式。州政府也實施了政策，以更好地跟蹤和監測用水情況。他希望這意味著將被迫削減用水的用戶會少些。
加州的兩個大型水利項目周二也宣布，他們在未來一年內可能會減少向城市和農村用戶供水。這兩項目分別由聯邦政府和州政府管理，在大山水庫中收集融雪。
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