阿拉米達縣啟動移動家庭資源中心 首創早教用品送到府

阿拉米達縣議員陳煥瑛24日啟動移動家庭資源中心，透過廂型車發放早期教育用品到社區。（記者劉先進╱攝影）

阿拉米達縣議員陳煥瑛、阿拉米達市市長阿什克拉夫特（Marilyn Ezzy Ashcraft）等24日舉行記者會表示，正式啟動阿縣首個移動家庭資源中心（Mobile Family Resource Center），一輛廂型車將定期開到社區內，分發用於兒童早期教育 的套裝學習包，包括書籍、彩繪筆、甚至有土壤和種子等。受疫情 或交通工具影響的家庭，現場就可領取物品。中心希望幫助阿市0到5歲的兒童進行早期教育、學前教育準備評估，做好入學準備。

非營利組織First 5 Alameda County將提供撥款，資助移動家庭資源中心和阿拉米達市早期學習網絡（Early Learning Community Network），改善阿市0到5歲兒童的生活。撥款包括為期18個月、總額13萬5000元的計畫資金，4萬5000元的設施撥款，以資助購置實體的廂型車。另外，還有3萬元的社區恢復撥款，允許雇用帶薪實習生和購買材料。陳煥瑛表示，目前有190個家庭，接受早期教育用具包裹。

實際上，疫情中利用廂型車輸送物資的移動社區資源中心，為阿縣首創。疫情中，民眾被建議不要常去商店。但要購買早期教育的用品，家長要去的商店不止一家，「（考慮到孩子在家遠程學習），家長很難外出購置教育用品，而把孩子獨自留在家中。因此出門購物要克服太多障礙。資源中心為此送東西到社區，幫助有需要的家庭做好孩子早期教育。」

阿什克拉夫特說，希望為所有的年幼兒童、家庭和他們的照顧者提供所需的支持，以促進兒童的積極發展，無論其收入、種族、民族、性別、性取向、信仰和能力如何。

阿拉米達市家庭服務局執行總監史華茲（Katherine Schwartz）說，疫情期間，該服務局的需求大幅增加，打電話的家庭增加35%到40%，需要資源、住房、就業 、失業、醫療資源，而服務局已能夠提供相關服務。資源中心還能提供精神健康資源和其他社區組織訊息。有個別社區成員捐獻價值5000元的資金和捐款，使一些家庭能夠購買尿布和其他必需品。

資源中心志願者、本身也接受過幫助的家長弗洛里斯（Andrea Flores）說，女兒也拿到過早期教育套裝包，裡面有牙刷，女兒學會如何刷牙。這些看似很小的用品，對早期教育幫助不小。「做志願者，看到家長交談，孩子如何受益，我很開心。」