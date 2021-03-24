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說走就可走…矽谷勞工 全美最無牽掛

編譯組／灣區23日電  
灣區城市擁有全美最多的「無牽無掛」的人工。（美聯社）
灣區城市擁有全美最多的「無牽無掛」的人工。（美聯社）

現在美國國內最容易離開的地方可能要數矽谷。根據公寓榜（Apartment List）最新研究，灣區的人口外流可能會持續一段時間。據該上市網站估計，灣區約有13%的工人是「無牽無掛的——可以遠程工作、租房，沒有子女或配偶從事必須親歷的工作」，而全國範圍內的平均水平為5.6%。

該研究表明，COVID-19疫情可能加速灣區人口的遷出，但問題是，此趨勢會不會持續？

「迄今為止灣區是這類人員的集中地，」住房經濟學家薩爾維提（Chris Salviati）說。該研究試圖評估在疫情限制放寬後，哪些地區可能最容易發生人口外遷。

如今，聖荷西是美國各大城市中擁有遠程工作人員比例最高的城市（46%）。遠程工作最常見的包括軟體開發人員、工程師和管理人員。那些急救人員、教師、零售和服務人員的工種是與工作地點和地區不可分的。而該地區能夠遠程工作的矽谷家庭，其收入中位數為11.8萬元，而不能在家工作的家庭收入為4.5萬元。據調查，這是全國範圍內最懸殊的差距。

灣區在疫情期間失去了居民，本地區政商界領導人一直在努力制定未來的增長計畫，以應對專業人士繼續接受遠程工作的後果，他們會搬去更便宜的城市以便有更好的生活質量。

搬家公司Hire a Helper的調查發現，加州是疫情爆發後居民遷徙比例最大的「輸家」，遷出該州的居民大約比遷入該州的多50%。紐約州居第二位。而屋崙、舊金山和聖荷西則躋身外遷居民與遷來居民相差比例最高的10個城市中。

灣區的大型企業和科技公司正在加緊制定疫情後的工作結構計畫，預計許多公司將對某些工作永久性地采用混合或完全遠程模式。Salesforce在2月宣布，在疫情限制解除後，員工可以選擇繼續遠程工作。儘管谷歌公司擔心採用混合工作模式會侵蝕辦公室文化，他們也正在考慮其可行性。

疫情 灣區 美國

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