舊金山中華文化中心攜手舊金山榮耀 辦華埠榮耀展演

舊金山中華文化中心與「舊金山榮耀」聯合舉辦「華埠榮耀」線上展演並鼓勵公眾購票參加。（記者黃少華／攝影）

舊金山 中華文化中心（CCC）與「舊金山榮耀」（San Francisco Pride）於3月23日舉行聯合記者會，宣布將於3月25日（周四）傍晚6時至7時舉行名為「華埠 榮耀」（Chinatown Pride）線上展演，旨在提升華埠和亞裔 「酷兒」（Queer，指性少數社區）的話語權。

舊金山中華文化中心策展人梁凱瑤（Hoi Leung）認為，這次展演可以透過華埠女性故事和酷兒經典，慶祝亞太裔多元文化。活動將展現一些獨特的藝術家訪談。

韓裔藝術家Heesoo Kwon的作品是為她的女系祖先創作一個虛擬的3D「烏托邦」。本地藝術家Tina Takemoto也將接受訪談，她創作了一個全新的電影探索了性表達和美國首位土生土長的華裔張姓醫師。華裔藝術家Chelsea Wong也將通過專訪展示新創水彩畫，重新想像華埠的同志空間。

這些藝術家正在參與舊金山中華文化中心（三樓）的現場展演「我們」（WOMEN），探索亞太裔的性別和多元化。公眾可於每周三至周五免費觀展。

非裔和菲律賓裔跨性別表演者還將在天橋上進行一組迷人的表演。

「舊金山榮耀」董事會主席范阮（Nguyen Pham）指出，人們可藉此機會了解這個社區稀奇的歷史，包括上世紀60年代生長於華埠的抽象畫家Bernice Bing等人物在內的女性歷史，以及華埠的獨特資源，展示亞裔在種族主義暴力面前所展示的團結。

舊金山中華文化中心行政總監梁凱欣（Jenny Leung）表示：「在這個亞裔遭受仇恨攻擊的關鍵時刻，擴大亞裔尤其是女性的聲音、聽到LGBTQ社區的聲音、聽到亞裔藝術家的聲音，並支持華埠社區小商業，顯得非常重要。」

舊金山中華文化中心董事會副主席Jessica Chin Foo形容，這是一台歷史性的偉大展演。她對首台「華埠榮耀」線上展演非常期待。當前的「女性歷史月」是展示包容性和多元社區文化的重要契機。

公眾可登陸網頁https://www.eventbrite.com/e/chinatown-pride-tickets-143793216381，購買25元或100元的門票。貴賓票能獲得華埠商家聯合贊助的大禮盒。金門幸運簽語餅店是大禮盒的贊助商之一。東主陳展明（Kevin Chan）說，受邀參與此次活動，讓他深感榮幸。