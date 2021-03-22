罷免州長選舉若成真 州務卿韋伯將成裁判長

加州州務卿韋伯(左) 將成為罷免州長紐森(右)案的裁判長。(本報檔案照)

加州 州長紐森 預期將面臨罷免選戰。這將造成州務卿韋伯 (Shirley Weber) 成為這場重量級政治戰的裁判長，也成為全國注目的焦點。

罷免選舉如果真的展開，韋伯工作將非常繁重，從確認足夠有效簽名申請罷免選舉人數，到主持選舉細節，每一個環節都不能出錯。

在目前這種時期，選舉舞弊傳言四出，主持選舉是一件吃力不討好的事情，因此無論她如何秉公處理，身為州務卿，韋伯將成為一位輿論爭議的人選。

可是無論工作挑戰性多大，韋伯絕對不會退縮。她成長過程，全家度過無數難關，現在已沒有什麼事情可以嚇得了她了。

韋伯現年72歲，成長於阿肯色州鄉下地區，是一名佣農 (sharecropper) 的女兒，佣農每年耕種收穫所得必須部分用來繳房租。韋伯小的時候，曾在一場私刑暴動中被趕出城。她在「全部都是政治性的」(It’s All Political) 播客 (podcast)說，每年收穫季後，非洲裔佣農才會知道自己一年的辛勞，有沒有賺到足夠租金 。

當然，無論你多勤奮，賺到的錢總是不足，這是地主怪物的本質。這些地主總會找一些理由，讓佣農終身負債，如此才能枷鎖他們的自由，任由地主控制，佣農的子孫也無法脫身，這是現代版的奴隸制度。

韋伯父親納許 (David Nash) 於1951年因債務意見不同，與白人地主發生爭議。她說：「我的父親非常有自尊心。他的回答很簡單明暸，可以或者不可以。他知道這些白人地主在欺騙他。