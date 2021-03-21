疫情下 金山華埠小生意慘淡 轉型求生

李彪感嘆單純宣布重開堂食業務的政策不能將遊客帶回華埠及康年海鮮酒家。（記者黃少華／攝影）

華埠 各行各業備受過去一年的新冠疫情 大流行衝擊。其中，堂食業務長期關停的餐飲業和缺少遊客而大面積關門的都板街零售業是「重災區」。

•業者苦撐 政府補助杯水車薪

作為華埠僅存的一家大型宴會酒家，已有整整一百年歷史的康年海鮮酒家，命運備受關注。東主李彪去年曾一度宣布康年在年底結業。

雖然有社區的捐款支援，加上市議員佩斯金（Aaron Peskin）提出的190萬元，康年得以繼續參與「疫境送暖，燃亮華埠」送餐計畫，而勉強繼續運營。但每周僅僅向長者和散房家庭送餐300份而獲3000元的補貼，近期增至每周送600份餐獲6000元補貼，對康年而言仍是「杯水車薪」，「每開一天門就虧一天」。

每天為完成送餐、外賣、戶外用餐、近期恢復的有限堂食等業務，康年共有9名員工上班。按照舊金山現時16元的最低時薪，康年一天單純支付員工薪酬就達到1000多元，而日均僅300元的送餐業務補貼遠遠追不上員工薪酬支出。

遊客少之又少，本地居民又因疫情和天氣而更多地選擇在家用餐，康年的戶外用餐和堂食業務都非常不理想，加上各公所缺少租金收入而難以舉行春宴，要通過正常經營回本，並非易事。

李彪直言，政府要真正敢於投放資源支援，華埠餐飲業才有逐步復甦的可能。他說，政客不能只拿190萬元來應付華埠的50多家餐飲業，而給到西裔社區的資助高達2800萬元以上，甚至不斷增加。華埠餐飲業曾切實給政府大量納稅，在疫情之下卻得到的回報最少。他還指出，加州47號提案、SB 82號法案等各種惡法以及政客削減警力的主張，破壞了治安，也打擊了消費者的信心。

李彪說：「市府要重視華埠，華人要更多發聲團結，否則華埠的將來堪憂。政府服務納稅人的職責和作為在哪裡？」

•遊旅停頓 遊人生意愁雲慘霧

都板街800號路段的22個店面，如今僅剩下6個堅持慘淡經營。其餘都抵不過疫情而關門結業。

舊金山中華總商會會長區國雄經營的文興中國工藝品店也處於半關門狀態。區國雄指出，骨董生意不能像其他一些生意那樣去單純依賴線上銷售。顧客必須到實體店面看過貨品，才能做出決定是否購買。然而，疫情和旅行限制將絕大部分遊客擋在灣區 之外，生意也就難以做下去了。

目前，周末前往華埠的少數遊客基本是灣區居民前來散心，並非真正要消費購物。舊金山中華總商會第一副會長黃英豪說，過去幾周的都板街「周末步行街」都相當冷清。

區國雄和黃英豪都認為，包括航空和酒店業在內的旅遊支援性行業必須逐步重開，解除限制，才能將遊客帶回灣區，提振華埠小商業。區國雄還認為，業主應主動將租金減免一半以上，商家才有可能繼續經營下去，等待商業回暖。否則，將來難以有復甦的一天。

•疫境求存 酒樓轉型改做超市

新亞洲大酒樓主動求變，從去年8月起改做超市。各種肉類、蔬果和副食品相當齊全，吸引到不少老街坊前往消費購物。

東主蘇先生說，他不能肯定新亞洲大酒樓是否以及何時恢復餐飲業務，但為了適應疫情帶來的生存壓力，生意必須進行轉型。而且，轉換成超市之後，新亞洲一樣服務社區。

但轉型是一項巨大挑戰。蘇先生指出，經營超市的每個流程，他都要重新學習，包括選貨、進貨、擺貨、定價等，還要對員工重新培訓。

經營超市大半年，蘇先生說，由於仍沒有具體統計，是否有盈利還不好下結論。最重要的是員工有工作和收入來維持生計，不能坐以待斃。不過，跟過去經營餐館相比，新亞洲如今經營超市的員工少了很多。