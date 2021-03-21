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反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

疫情+仇恨雙重打擊 社區組聯盟伸援

記者黃少華李晗／舊金山特別報導
民眾集會舉牌，要求保護長者。（記者李晗 / 攝影）
民眾集會舉牌，要求保護長者。（記者李晗 / 攝影）

華埠社區遭遇疫情衝擊，同時也時有治安問題如商戶遭竊賊小偷小摸的事發生，微信等社交媒體上常有轉發。然而目前面臨的層出不窮的針對亞裔的仇恨暴力案件，治安隱憂加深，社區團體也在積極爭取市府撥款，加強對於受害人的補償和服務。

今年成立的「社區安全與正義聯盟」（Coalition of Community Safety and Justice，簡稱CCSJ和「聯盟」），由多個華裔社區機構（社區青年中心、華人進步會、華人權益促進會、新呼吸基金會）共同組成，將對於全市罪案的亞裔受害人提供各種支援服務，同時構建跨文化、跨族裔的社區合作。

社區青年中心的主任溫靜婷表示，去年的市府預算案中，這個「聯盟」在市議會的審議階段則獲得了70萬元的「追加」撥款，才得以成形。而今年因為全市都在削減預算，聯盟的命運也就充滿變數。

「聯盟」在獲得70萬撥款後，初創成立，也已經聘請職員開始工作，主要處理外展、受害者資源服務協調等工作。溫靜婷說，如果未來這項撥款不再，那麼現在辛苦建立的「聯盟」基礎就等於白費。她為此呼籲市長辦公室在財政預算的過程中，能夠保證未來五年有資金支持這個「聯盟」的運作。

溫靜婷說，因為警方、醫院等在處理一些暴力案件的時候，會主動把受害者或者家屬轉介給他們，因為知道他們有這方面的服務。但是「聯盟」在成立之前，中心很多時候都是在用自己機構的人力物力來「義務」幫忙，包括向受害人提供語言協助、津貼的申請。

她舉例稱，近期發生在市場街的菲律賓華裔遇襲案，以及另一位80多歲越南裔老伯伯遇襲案，都是社區青年中心「義務」出動自己的多語種職員來幫助受害者。因此成立了這個「聯盟」之後，就能夠有專門的職員來服務於亞太裔的受害者以及家屬。

具體而言，比如有受害者遭遇暴力襲擊，醫院轉介給「聯盟」之後，他們就會展開全方位的受害者服務的支援程序，包括像是有否報警，地檢處有否提起訴訟，給予一次性的即時補助（手機被搶、家裡門鎖被破壞之後需要現金補助），對於居住上、生活上困難的人也會提供各種諮詢和轉介。

市議員陳詩敏已經發起網路簽名的運動，要求市府支持對於亞太裔，向亞太裔社區機構的項目撥款，包括這個「聯盟」。

市長布里德（London Breed）辦公室回應表示，市長重視亞裔社區的治安，目前預算案還在制定當中，有關治安的部分也在討論中。

預算 亞裔 華人

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