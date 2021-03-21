疫情下 金山華埠商業凋零 期待政府救助

華埠都板街的商舖受疫情衝擊而大範圍關閉歇業。（記者黃少華／攝影）

市長布里德（London Breed）基於新冠疫情大流行而從2020年3月17日起實施「居家避疫令」。整整一年過去，華埠 商戶生意大受打擊，廣大業主的租金 收入也隨之銳減。

華埠街坊會主席李兆祥說，由於長期失去生意，商業租戶即使獲得25%至40%的租金減免，仍支付不起舖租。一些租客 仍然拖欠自去年3月以來的租金。

李兆祥指出，因為必要行業以外的其他商業大範圍關閉或縮減營業規模，華埠商業的問題尤為嚴重。他說，業主需要通過租金收入來支付房貸、地稅、營業稅和其他費用。業主的支付能力也隨著租金收入大幅減少而降低。部分業主甚至面臨還貸壓力過大而有物業被法拍的風險。

曾於2020年三度輪值總董的李殿邦表示，駐美中華總會館旗下物業90%是商業，去年的租金收入大幅減少了40%，加上不符合資格申請薪資保護計畫（PPP）貸款，受到的衝擊較大。幸虧沒有太大的財務壓力，支出也隨著活動減少而減少，會務勉強可以維持。

李殿邦還是2020年度的駐美台山寧陽總會館主席。他說，寧陽的物業當中，住宅和商業各占大約50%，去年的租金收入減少了25%至28%。由於沒有太大的財務負擔，收入減少並未嚴重影響會務。

由於無法正常開會來商討各大事項，駐美中華總會館和駐美台山寧陽總會館無法做出決策，並未對租客採取減免租金的優惠措施。不過，中華和寧陽曾於去年6月呼籲華埠的業主適當減免商業樓宇租金。

中華和寧陽也寫信給自己的租客，希望有困難的租客至少要先交50%或者最少25%的租金，以示對業主和履行租約的尊重，但收效甚微。礙於加州州府和舊金山市府的疫情期間防逼遷法例，中華和寧陽沒有採取任何逼遷行動，但也沒有向租客做出過減租承諾。

李氏敦宗總公所也鼓勵租客按自己的能力盡量交租，沒有進行逼遷。對於拖欠的租金，公所先將數字記錄在案，待日後有機會開會時再針對相關問題做正式決定。

李聖頤堂則主動做出決定，向自己最大的租客減租30%，為期8個月，從去年11月起至今年6月30日結束。至於今年7月1日以後的租金，李聖頤堂屆時將再開會商討。

李殿邦表示，只有政府才有能力扶持小商業。政府應該提供稅務優惠，才有可能刺激業主給租客減租。沒有有力的扶持政策而導致商業凋零，市府一樣失去巨大的稅收收入。如果有機會開會，他將提出給商業租客適當的租金減免。