餐館工人 盼疫後早回崗位

華埠餐飲業的工人李先生（左）和王先生（右），已經一年沒有工作。（記者李晗 / 攝影）

金山華埠 曾經是遊人如織的地方，飯點時刻在熱門餐廳的門口，都有排隊的人群。而疫情 到來之後，重挫華埠的餐飲業，不少餐館工人已經一年沒有工作。

今年55歲的王拓（John），曾經供職過華埠多家餐廳。但是疫情來了之後，他已經一年沒有上班，靠著失業金 度日。他原本是在餐飲行業裡做服務人員（企檯），疫情之後大部分時間內，因為餐廳都只能做外賣，所以也就不需要服務人員了。

「我們都是打工的，也不是賺很多的錢，安全真的是第一，命沒了就什麼都沒了。」王拓表示。雖然現在餐廳堂食已經重開，但是他認為現在的環境對員工還是不太安全，希望在等一等打完疫苗之後，再考慮回去上班。

「舊金山華埠主要是靠遊客，這和灣區其他地方不同，東灣、南灣很多本地的消費者。」王拓說，因此疫情之後華埠就變得很蕭條。除了遊客，留學生來的少了，又少了一群消費主力軍，因此餐飲業也就更加難以經營。

他也認為，華埠餐飲業本來也不是特別好賺。「華埠生意火爆的餐廳，一隻手都能數的出來，」他認為許多華埠的餐廳原本生意都只是還行，但是疫情之後基本上都停滯，所以打工的都遣散走了，一般的小餐館，外賣生意只需要老闆和老闆娘兩個就好了。

另一位廣州移民的李先生（Guang），也是華埠餐飲界的老員工。同樣地，去年3月至今，他也已經一年沒有上班。「開始疫情爆發的事情，真的很害怕，害怕感染了這個病毒。」他說。

「當時很多餐館都關了，因為堂食不做了之後，打工的幾乎都沒工作了，」李先生說。過去一年，他都待在家裡，沒事的話很少出門，靠著失業金度日。他也說許多的同行跟他一樣，都是待在家裡。

李先生和家人都住在華埠的散房大樓內。他表示現在又要加房租，又要付各種賬單，因此疫情對他而言影響很大。「心情是有一點點壓抑，但是現在隨 疫情好轉也都樂觀了些。」對於未來，他也感慨希望疫情快速過去，自己能夠重回工作崗位。

關注勞工權益的華人進步會董事陳小焱（Chyanne Chen）也展望華埠餐飲業的未來，強調老闆在其中扮演的角色。她說，「現在最重要的就是安全，」強調僱主應該提供一個安全的環境，讓員工安心打工，顧客安心來吃，這就是一個「良性的循環」，整個社會才可以回復到從前。