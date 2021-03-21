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反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

國會立法查仇恨犯罪 APAPA支持

APAPA媒體部

美國國會最新提出立法，將敦促司法部加快調查新冠相關的仇恨犯罪，尤其是針對亞太裔的歧視、暴力犯罪行為。亞太公共事務聯盟（APAPA）對這項提案表示支持。

在一份聲明中，APAPA讚許美國參議員帕迪拉（Alex Padilla）和華裔聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）支持、聯署了由代表夏威夷州的聯邦參議員廣野慶子（Mazie Hirono）提出的「新冠疫情仇恨犯罪犯案」（COVID-19 Hate Crimes Act）。

該法案將敦促美國司法部加快審查對於針對亞裔美國人和太平洋島民的、並與新冠病毒相關的仇恨犯罪，把這些事項列為優先事項。許多新聞都有報導，在洛杉磯，舊金山，紐約和其他大都市地區，亞裔及太平洋島民裔美國人面對的仇恨犯罪顯著增加。這引起了亞太裔社區，執法機構和其他權益倡導組織的關注。

APAPA也支持拜登總統2021年1月26日的執行備忘錄，其中「譴責和打擊種族主義，仇外心理和針對美國亞裔和太平洋島民的不可接受的行為。」拜登總統在2021年3月11日發表的關於疫情的總統致辭中著重指出，亞裔美國人面臨惡毒仇恨罪行，他們遭到襲擊，騷擾，指責，被當作替罪羊，「這是錯的，不符合美國價值，這種行為必須停止。」

根據參議員廣野慶子的網站頁面，「新冠疫情仇恨犯罪犯案」明確指示司法部（DOJ，指定一名司法部員工，以協助快速審查向聯邦、州或地方執法機構報告的COVID-19仇恨犯罪；為州和地方執法機構提供指導；建立仇恨犯罪或事件的在線報告，並以多種語言提供在線報告；擴大具有文化背景和多語言的公共教育運動，並收集數據和仇恨犯罪的公共報告；與衛生和公眾服務部部長，疫情健康公平工作組以及社區組織合作，發布指導原則，詳細說明在描述COVID-19大流行時，減輕種族歧視性語言的解決方法。

APAPA的聲明表示，APAPA讚許這些工作和努力，並敦促所有亞太裔報告自己面臨的歧視事件，並譴責因族裔而起的歧視、仇恨犯罪。「我們的願景是建立一個使所有人都能實現美國夢的美國。」

美國 仇恨犯罪 種族歧視

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