淘金時代老華埠 自駕迎春巡遊展創意

民眾自駕參與遊行。（本報特約記者錢曉莉／攝影）

淘金時期北加州有許多的華人 社區和華埠 ，但是後來漸漸沒落，華人搬離。位於宇巴縣的瑪麗斯維爾（Marysville，舊稱「美利允」）就是其中之一。當地已經有上百年的新春巡遊，今年因為疫情，則換了一個創新的方式舉辦。

一年一度的新春巡遊慶祝活動，就是為了延續了華人迎春賀新年的傳統。巡遊至今已經舉辦了141屆。這個巡遊也有自己專屬的名字，叫做北溪巡遊（Bok Kai Parade）。原因就是當地知名的一個寺廟就叫「北溪古廟」（Bok Kai Temple），自1880年起即成為當地華人祈福祭拜之地。因為歷史悠久，也成為了華人文化的代名詞。每年的新春遊行 的英文名字因此得名。

瑪麗斯維爾在19世紀末時是全美第二大的華埠，現在全市的華人數量已經所剩無幾。

因為疫情，今年的巡遊則改為了「自駕」（drive-through）的方式，即表演人員在馬路兩邊站好表演，民眾可以自駕經過馬路參與巡遊。3月13日周六當天，數百輛來自加州各地的車輛開過瑪麗斯維爾市中心，參與到了本次的遊行當中。原本一連兩天的活動，今年也只舉辦了一天。

眾多灣區的華人文化保護者，也特別組織了美華歷史先驅委員會（Chinese American Pioneer Heritage Committee）參與遊行。

瑪麗斯維爾距離舊金山約有130哩，位於州府沙加緬度北邊。在當地的華埠中，至今仍保留著中華學校、合勝堂、萃勝工商會的建築。