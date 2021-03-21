新冠癒後一年 沙加緬度老翁更珍惜生命

卡西斯（Jim Kassis）在2020年4月確診感染新冠（COVID-19）。如今一年之後，他仍還感覺到這種病毒給他帶來的影響，同時感言珍惜生命。

如今79歲的卡西斯，在去年的4月時在家裡昏倒，被送往醫院。隨後他被確診了新冠。卡西斯說，直到他們把呼吸機從自己身上拿下之後，他才真正有意識地恢復過來。

在醫院，由於新冠的限制，他無法獲得家人的陪伴。在此期間，他的女兒Amber在Instagram上發布有關其父親的信息後，電視新聞傳媒也就和他的女兒Amber取得了聯繫。

卡西斯出院後，和她一起看了電視新聞ABC10的報導。卡西斯說：那真是令人感動，幾乎無法言說。

住院20天後，卡西斯被送回家。他相信醫院的支持和積極的生活方式幫助他加速康復。他幾乎每天鍛煉，現在是一年後，他享受著自己所有喜歡的運動、生活與活動。今年他將會80歲了。

卡西斯說，「我今年要滑雪，我認為大約在6月或7月時就開始跆拳道比賽。」他也說，自己回到了健身 房，然後適度打高爾夫球。「我一能夠走路的時候，就能開始打高爾夫，」

卡西斯說，他沒有為疫情 做好準備，並認為他將永遠活下去。卡西斯表示：「我要傳達的信息，就是永遠不要忘記告訴你的朋友、親人和你所愛的人，你關心和愛著他們。」他並建議，「不要讓爭論持續下去，因為您可能沒有機會改正。把每一天當成最後一天來過。」

卡西斯鼓勵人們繼續戴口罩、保持社交距離 。