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胡椒噴霧攻擊加油站亞裔東主 屋崙男子被捕

編譯組／屋崙19日電
左圖男子在屋崙一家加油站持胡椒噴霧攻擊亞裔東主。（電視新聞截圖）
左圖男子在屋崙一家加油站持胡椒噴霧攻擊亞裔東主。（電視新聞截圖）

一名男子在屋崙（又譯奧克蘭）一家加油站持胡椒噴霧攻擊亞裔東主，被警方以攻擊罪名逮捕。

不願透露名字的加油站亞裔東主柯威爾（Cwell）接受灣區ABC電視台主播林狄昂（Dion Lim，音譯）訪問時表示，嫌犯想用一堆沒有包好的硬幣付錢，但被他拒絕，因此發生衝突。

加油站便利商店監視錄影機拍到的畫面顯示，身穿灰色帽T的嫌犯將數十個硬幣放在收銀台前，收銀員對嫌犯說：「等等，你可能必須到銀行去一趟，因為我的收銀機裝不下這麼多硬幣。」但嫌犯不同意。這時東主柯威爾走上前來。

柯威爾說：「他開始說一些『你應該滾回中國』之類的話，因為太難以置信，我們忍不住笑起來。」

柯威爾表示，嫌犯後來惱羞成怒，威脅會再回來。為了記下嫌犯的車牌號碼，柯威爾跟著他走出店外。這時情況出現變化，柯威爾開始錄影，拍到嫌犯對著鏡頭叫罵：「滾回中國！」和一連串髒話。

接著嫌犯發動他的汽車，朝著柯威爾倒車。柯威爾說：「我認為這是對我的攻擊。」

隨後，柯威爾注意到嫌犯伸手進口袋拿東西，他也試圖想拿起身旁的清潔劑自保。但說時遲那時快，嫌犯已朝他臉部噴灑胡椒噴霧。柯威爾說：「我的臉和手臂都被噴到，不得不到急診室求診。」

加油站監視錄影機拍到，加油站其他員工在柯威爾被攻擊後立刻上前保護他，並打電話報警。

柯威爾表示，他打算對嫌犯提告。柯威爾對林狄昂說：「我非常感謝你能讓更多人分享我的故事，因為這種暴力必須停止。我希望大家能意識到，每個人都在經歷相同的事，並要體認我們必須團結。」

加油站 亞裔 中國

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