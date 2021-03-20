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CDC：加州疫苗接種公平性 全美倒數第五

編譯組／灣區19日電
紐森堅持將40%疫苗劑量分發到400個被認定為「健康地點指數」最脆弱地區的郵遞區號，認為疫情對有色人種與弱勢社區打擊甚鉅。(美聯社)
紐森堅持將40%疫苗劑量分發到400個被認定為「健康地點指數」最脆弱地區的郵遞區號，認為疫情對有色人種與弱勢社區打擊甚鉅。(美聯社)

美國聯邦疾病防治中心(CDC)日前公布新冠疫苗接種公平性最新報告，加州排名倒數第五，其他敬陪末座的州還包括堪薩斯州、馬里蘭州、愛達荷州、新罕布夏州。

報告使用自2020年12月14日至2021年3月1日美國疫苗推出後、前兩個半月的疫苗覆蓋率(至少接種過一劑疫苗的人數)數據。CDC數據顯示，全國有5187萬3700人接種至少一劑。報告也分析了根據CDC定義的社會脆弱指數認定為脆弱的社區內，有多少民眾已施打疫苗。指數計量了15項指標，包括貧困、家庭人口統計、少數族裔等。

加州將疫苗施打重點放在最脆弱社區。今年3月初，加州開始將40%疫苗劑量分發到400個被認定為加州「健康地點指數」(Healthy Places Index)最脆弱地區的郵遞區號，指數基於家庭收入、教育水平、獲得醫療照護程度等指標。其中，僅有十個郵遞區號在擁有9個縣的灣區，其中3個在阿拉米達縣、1個在康曲柯士達縣、2個在舊金山、4個在蘇拉諾縣。儘管灣區占加州總人口20%，僅有2%的灣區居民，屬於被認定為疫苗施打重點地區。

十多位灣區立法人士與團體簽署聯合信函，要求州府提供更多疫苗。信中指出，大部分優先疫苗分發郵遞區號都在南加州，其中包括79個郵遞區號在洛杉磯縣、39個在聖布魯諾縣。但是，在北加州聖他克拉拉、聖馬刁、馬林、索諾瑪、納帕等縣，都不在優先之列。連署信函表示，有些不在優先疫苗分發之列的灣區郵遞區號，確診率是全加州確診率的兩倍。疫苗分配並不公平，完全不利於灣區。疫苗對社區攸關生死，需要立即調整計畫。

不過，儘管有來自灣區立法人士的催促聲音，州長紐森仍堅持原計畫。他表示，加州致力於40%疫苗施打覆蓋率，因為疫情對有色人種與弱勢社區打擊甚鉅，州府有道義責任提供協助，此外，經濟復甦也有部分需仰賴必要行業工人，他們大多數居住在弱勢社區。

有關報告詳情請可上網：https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7012e1.htm?s_cid=mm7012e1_w#F1_down查詢。

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