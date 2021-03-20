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聖馬刁布里斯本 和平集會為亞裔打氣

本報訊
聖馬刁縣的布里斯本（Brisbane）將舉行撐亞裔、反歧視的運動。（活動海報）
聖馬刁縣的布里斯本（Brisbane）將舉行撐亞裔、反歧視的運動。（活動海報）

聖馬刁縣的布里斯本（Brisbane）將於今天下午4時舉行撐亞裔、反歧視的集會活動，眾多縣內的官員和社區人士料將出席。

活動是為了紀念近來持續發生的針對亞裔暴力案件的受害者，是一個和平的紀念活動。聖馬刁縣議會議長卡內帕（David Canepa），布里斯本市長Karen Cunningham，布里斯本警局局長Lisa Macias，青少年代表Aeneas Bufiy，Sebastian Sun和Michael Lee，以及活動組織者Kalvin Lee都將發言致辭。

活動地址：Brisbane Community Park（11 Old County Rd., Brisbane, CA 94005）。民眾可以停車停在郵局停車場（280 Old County Rd.）或者是市政廳的停車場（50 Park Place）。臉書也將直播活動，網址是：https://www.facebook.com/brisbane94005。更多詳情可以瀏覽布里斯本市府網站：www.brisbaneca.org/standwithasians 。

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