援助房東 加州負擔房客8成逾期未繳租金

加州 州長紐森（Newsom）承諾保障個人和家庭在疫情期間得以安居。因疫情導致財務困難及面臨高驅逐風險的加州居民，即日起可以申請參與加州新冠病毒租房援助（CA COVID-19 Rent Relief）計畫獲得協助，用來支付逾期租金 。如果房東參加計畫，加州會負擔房客八成的租金，但前提是必須免除剩餘兩成的逾期租金。租客 和房東可以上網HousingIsKey.com，或致電833-430-2122查詢申請資格並直接進行申請。

加州新冠病毒租房援助計畫是加州新冠病毒租客救濟法案（COVID-19 Tenant Relief Act）的其中一項補助項目。該法案由州長紐森於1月29日簽署立法，也被稱為全美最強有力驅逐保護法案。法案的26億美元資金來自於聯邦分配給各州和地方管轄區的租金援助計畫。

加州商業、消費者服務和住房局（Business, Consumer Services and Housing Agency）局長羅蜜瑞茲（Lourdes Castro Ramírez）指出：「新冠疫情影響人們的經濟收入，根據預估，加州有150萬家庭、前線工作人員以及低收人群因為疫情導致支付房租的困難。他們現在已債台高築，而他們的房東也同樣因為無法收回這些逾期未付的租金陷入財務困境。加州新冠病毒租房援助計畫將成為租客和房東的生存命脈，解決難題。該計畫將協助租客清除累積的租金，讓貧困的家庭有房可住，同時推動更加公平的經濟復甦。」

租客和房東均可申請加州新冠病毒租房援助。如果房東選擇參與這項計畫，加州將為其支付租客自2020年4月1日至2021年3月31日期間累積逾期未付租金的80%，但前提是房東必須同意免除剩下的20%逾期未付租金。

依照該計畫，如果租客的收入低於其所在地區中位收入（Area Median Income，簡稱AMI）的80%或更少，則符合申請資格。申請流程將自動審核租客的收入條件。

如果房東不參與這項援助計畫，符合條件的租客也可自行進行申請。這些租客將可以獲得2020年4月1日至2021年3月31日期間累積逾期未付租金的25%。這筆援助金將幫助租客在SB 91法案的保護下，免受房東驅逐。