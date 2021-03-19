社區移動援助響應者計畫 東屋崙先試點1年

市議員勵琪在推動社區移動援助響應者計畫實施，希望將警方從繁重的出警任務中抽離出來，利用民間資源解決非暴力的遊民、精神健康問題，警方專注於解決暴力犯罪。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市(奧克蘭)議會全票通過社區移動援助響應者計畫（Mobile Assistance Community Responders of Oakland，簡稱MACRO）的試點，該計畫是在消防局內新成立一支團隊，成員包含文職外聯人員、緊急醫療技術人員或其他非警員。當有人出現精神健康危機或其他非暴力犯罪 、並致電911報警時，團隊就會出馬處理。該計畫會先在東屋崙試點一年。

市議會兩周前通過計畫決議，此次投票是決定試點計畫。市政府將設立一個項目經理的職位，負責計畫的運行，並探討是否與阿拉米達縣簽訂合同，以方便分配使用精神健康工作者或民用緊急醫療技術員，計畫團隊將向市議會提供月度報告。另外，也會聘請一名獨立顧問，評估試點情況。試點持續一年，首先在東屋崙測試。如果情況允許的話，再擴大到西屋崙和果穀區（Fruitvale）。

考慮到消防部門有24小時應對緊急情況的能力，並且擁有調度團隊和無線電等所需設備，市議會和社區決定由消防局承擔計畫。試點不會讓消防員在消防工作之外簡單地承擔外出執勤的職責。相反，試點計畫將僱用新的文職員工，包括緊急醫療技術人員，他們將回應非暴力報警電話。

根據屋崙管理部門的報告，非暴力的行為是指擾亂治安，在街上醉酒，從事無序行為，或參與遊民營地的非暴力事件，以及健康檢查的要求。

市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）一直推動社區移動援助響應者計畫實施，希望將警方從繁重的出警任務中抽離出來，利用民間資源解決非暴力的遊民、精神健康問題，警方專注於解決暴力犯罪。

勵琪說，反警察 恐怖項目最近發布報告說，2019年醫療服務電話占了屋崙警方響應電話的10%，總共4萬4231個，其中包括精神健康、自殺和醫療需求的電話，警局在這些電話上花費的時間中位數只有不到42分鐘。

勵琪表示，屋崙正在開發一種特有的模式，為精神健康危機提供公共衛生對策，並以社區、民間應對這些危機為中心。

不過，試點計畫還有頗多細節有待解決。比如，時間如何運作，若非暴力問題成真正的暴力問題，如何移交給警方。消防部門的城市備忘錄說，必須對MACRO團隊進行持續的危機和衝突緩和培訓。