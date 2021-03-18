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疫情1年 灣區就業市場恢復不到1/3

編譯組／灣區17日電
疫情滿一年，灣區就業市場復原不到三分之一，要完全恢復需數年。(圖取自網路)
疫情滿一年，灣區就業市場復原不到三分之一，要完全恢復需數年。(圖取自網路)

灣區經濟一年前也許是美國最火熱的地區，但依目前的疲弱就業市場，可能還需兩年時間，才能自新冠疫情打擊中恢復。導因於政府關閉商業命令以對抗病毒，灣區就業迄今僅恢復不到去年3、4月裁員前的三分之一。

太平洋大學商業與政策中心主任麥可(Jeffrey Michael)表示，這是個巨大就業萎縮，新冠疫情去年冬季升高，讓原本秋天稍有回升的就業市場再度降溫。根據加州就業發展局數據，灣區三個主要大都會中心：聖他克拉拉縣、東灣、舊金山-聖馬刁地區皆尚未恢復去年3-4月裁減工作的40%。最嚴重是在舊金山-聖馬刁地區，可能還需五年，才能恢復2020年在3月、4月兩個月內失去的工作。

灣區經濟研究所主任卡勒曼(Patrick Kallerman)認為：「『可怕』(Dire)是對灣區就業市場很好的形容。」灣區對封鎖命令的執行力強，導致居民不願外出用餐或購物。整個加州情況也不佳，就業市場僅恢復去年3月、4月裁員的三分之一。

不過，灣區經濟增長可能會因輕易地加速工作恢復，而縮短恢復時間。「燈塔經濟」(Beacon Economics)經濟學家桑柏格(Christopher Thornberg)表示，灣區前景看好，所有前瞻性指標都是火熱的，他預期大部分工作將於一年內恢復。其他專家也相信，一旦區域經濟開始有部分回溫，灣區就業市場可能會迅速反彈。加州經濟持續研究中心主任李維(Stephen Levy)也預期就業將會迅速恢復。他指出，灣區是加州新冠確診水平最低地區，也是疫苗接種率最高地區之一，正採取所有正確措施恢復就業。

然而，依照灣區目前就業反彈速度，自2020年5月至2021年1月每月工作增加數量，灣區9個縣可能還需兩年或22個月時間，才能恢復到2020年2月的就業水平。在加州最大都會區(在大規模裁員之前、至少擁有100萬個有薪工作的地區)中，舊金山-聖馬刁地區陷入最嚴重就業困境，去年3月、4月共失去18萬7500個工作，迄今僅恢復13.3%。

以下是加州其他大型都會中心2020年5月至2021年1月期間，恢復2020年3月與4月就業市場情況：

○聖他克拉拉縣重獲原本失去15萬3600個工作的30.7%。

○東灣重獲原本失去19萬6200個工作的39.7%。

○洛杉磯縣重獲原本失去77萬2500個工作的25.9%。

○橙縣重獲原本失去27萬6800個工作的27.4%。

○聖地牙哥縣重獲原本失去25萬4200個工作的37.5%。

○沙加緬度縣重獲原本失去13萬7200個工作的52.3%。

○灣區九縣失去63萬8600個工作、僅恢復29.4%。9個縣必須克服45萬1100個工作缺口，才能恢復2020年2月創紀錄的就業榮景。

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