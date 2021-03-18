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專家：做好防護 室內活動染疫風險低

編譯組／灣區17日電
專家表示，只要做好必要的安全措施，現在在室內感染病毒的風險並不高。（Getty Images）
專家表示，只要做好必要的安全措施，現在在室內感染病毒的風險並不高。（Getty Images）

隨著疫苗接種速度加快、感染率下降，加州許多商業和活動都已陸續開放，灣區九縣的民眾現在可以在餐廳內用餐、到電影院看電影或到健身房運動。

媒體報導，舊金山約31%的16歲以上居民已至少接種一劑疫苗，加州為21%。已接種疫苗的人現在可以放心進入重開的商業場所，因為只要他們遵守公共衛生規定戴好口罩、保持社交距離，感染病毒的機率很低。但是，那些還未接種疫苗的人呢？他們也可以放心參與室內活動嗎？

舊金山加大傳染病學家甘地（Monica Gandhi）表示，如果室內場所採取了必要的安全措施，例如佩戴口罩、保持安全距離（無論是加大餐桌或健身器材之間的距離）和使用通風系統，對還未接種疫苗的民眾來說應該是安全的。甘地指出一項她參與的研究，他們在病例激增期間，對一家採取安全措施的公司進行監測，發現員工們都平安無事。

舊金山加大醫學系系主任華克特（Bob Wachter）同意甘地的說法，他表示，只要採取預防措施，大部分室內活動對還未接種疫苗的人來說都是安全的。

華克特說：「只要灣區的確診率繼續保持像現在這麼低，同時確定室內必須戴口罩並限制人數，我不介意前往健身房或電影院。在電影院，我希望我和其他人之間有多個空座位隔開，在健身房，我希望我和其他人至少隔開6呎。口罩很重要，一旦我發現室內有人沒戴口罩或沒有遮住鼻子，我會馬上走出去。」

不過，華克特不建議還未接種疫苗的民眾到餐廳用餐，因為用餐時不可能戴著口罩。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）也指出，不同的餐廳提供不同的室內環境，未接種疫苗的民眾最好選擇有通風設備的餐廳。陳子平說：「我會建議民眾向餐廳要求坐在可以打開窗戶的靠窗桌子，幾乎像是在戶外用餐。」

至於搭乘飛機，陳子平表示，他建議未接種疫苗的民眾在飛機上戴兩個口罩，最好在腦後綁緊，以免口罩出現空隙。他表示，飛機的空氣過濾系統通常十分良好，反而搭乘火車、公車或計程車時要特別小心。

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