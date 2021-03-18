我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

都布林學區返校教書可到夏威夷旅遊？ 假的

編譯組／都布林電
都布林學區斥夏威夷旅遊造謠。圖為夏威夷風光。(本報檔案照）
都布林學區斥夏威夷旅遊造謠。圖為夏威夷風光。(本報檔案照）

都布林聯合學區希望澄清一個已經成為全國性新聞的傳言：都柏林的老師們將不會得到夏威夷之旅作為重返課堂的獎勵。

一開始只是都柏林教師協會內部郵件中的「俏皮話」，但當它通過社交媒體流傳開來後就變味了。主張學生全職回歸課堂的團體「重開加州學校」收到郵件後，在推特上發帖稱，學區給老師們發了2500元獎金，可用於夏威夷度假。校區表示，這不是真的。

教師工會回應稱，這是「為了達到某人的政治目的」而採取的斷章取義。

「這種扭曲事實的做法對學校，對促進學生的安全和健康毫無幫助。我們只是在爭取一份津貼，以用於工會內部通訊清單上的前三個項目。」教師工會的聲明這樣寫道。

這三個項目分別是為準備安全返校的加班費；支付額外的家具、技術或安全設備的費用；幫助支付工會會員尚未返校的子女的意外托兒費。

社交媒體上對此的評論，有不解也有怨懟，有人甚至表示，都布林聯合學區的老師在夏威夷不會受到歡迎。這個話題成了全國頭條，上了政治評論性的電視節目。

臨時學區總監莫若奧(Daniel Moirao)15日發表聲明澄清傳聞，並指出該備忘錄並非來自區政府。他鼓勵居民在發布信息之前應該有所核實，以防傳播錯誤信息。

「我們理解一些人對恢復面授的進程沒有朝他們希望的方向發展感到沮喪。但我們也知道，在生活全部恢復正常之前，是不可能有一個萬全之策的。」他說。

學區計畫在周四以面授網授混合模式讓過渡期及幼兒園的孩子回歸課堂，周一，一到三年級將返回教室，隨後四、五年級將於3月25日返回教室。初、高中生預計3月29日返校。家庭可以選擇讓孩子回到面授學習，或者留在遠程學習。

學區 夏威夷 加州

上一則

新冠病毒陸續變種 醫師：疫苗改良時間也縮短

下一則

加州EDD失業金申請 積壓逾百萬件

延伸閱讀

加快校園安全重開 州長紐森訪阿拉米達市小學

加快校園安全重開 州長紐森訪阿拉米達市小學
富頓郡學區今年入學率降3.8% 史上最大

富頓郡學區今年入學率降3.8% 史上最大
南加華人聚集學區重啟 最快4月中旬起

南加華人聚集學區重啟 最快4月中旬起
和教師工會達協議 屋崙學區：3/30起返校復課

和教師工會達協議 屋崙學區：3/30起返校復課
舊金山奧克蘭聯合學區：3/30起逐步返校復課

舊金山奧克蘭聯合學區：3/30起逐步返校復課
校園何時開？ 王耀明：工會反對 今秋重開很難

校園何時開？ 王耀明：工會反對 今秋重開很難

熱門新聞

華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 00:18
視頻截圖顯示，77歲的華翁（右）當時和嫌犯並排站著。（市民供圖）

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」 竟遭非裔毆打

2021-03-17 00:54
亞裔女子在聖荷西被罵種族汙言穢語並遭到性攻擊。圖為嫌犯斯特里多姆。（聖他克拉拉縣檢方提供）

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

2021-03-13 00:57
灣區九縣14日起將全面進入紅色級別。（Getty Images）

加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

2021-03-12 23:01
華裔張宇（音譯）在舊金山街頭遭到暴力攻擊受重傷。（受害人家屬提供）

59歲華裔男金山街頭遇襲重傷 險失明

2021-03-17 00:54
飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

科學證明：這5種食物 對身體有害

2021-03-08 12:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案
金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯
父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪