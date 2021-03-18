都布林學區返校教書可到夏威夷旅遊？ 假的

都布林學區斥夏威夷旅遊造謠。圖為夏威夷風光。(本報檔案照）

都布林聯合學區 希望澄清一個已經成為全國性新聞的傳言：都柏林的老師們將不會得到夏威夷 之旅作為重返課堂的獎勵。

一開始只是都柏林教師協會內部郵件中的「俏皮話」，但當它通過社交媒體流傳開來後就變味了。主張學生全職回歸課堂的團體「重開加州 學校」收到郵件後，在推特上發帖稱，學區給老師們發了2500元獎金，可用於夏威夷度假。校區表示，這不是真的。

教師工會回應稱，這是「為了達到某人的政治目的」而採取的斷章取義。

「這種扭曲事實的做法對學校，對促進學生的安全和健康毫無幫助。我們只是在爭取一份津貼，以用於工會內部通訊清單上的前三個項目。」教師工會的聲明這樣寫道。

這三個項目分別是為準備安全返校的加班費；支付額外的家具、技術或安全設備的費用；幫助支付工會會員尚未返校的子女的意外托兒費。

社交媒體上對此的評論，有不解也有怨懟，有人甚至表示，都布林聯合學區的老師在夏威夷不會受到歡迎。這個話題成了全國頭條，上了政治評論性的電視節目。

臨時學區總監莫若奧(Daniel Moirao)15日發表聲明澄清傳聞，並指出該備忘錄並非來自區政府。他鼓勵居民在發布信息之前應該有所核實，以防傳播錯誤信息。

「我們理解一些人對恢復面授的進程沒有朝他們希望的方向發展感到沮喪。但我們也知道，在生活全部恢復正常之前，是不可能有一個萬全之策的。」他說。

學區計畫在周四以面授網授混合模式讓過渡期及幼兒園的孩子回歸課堂，周一，一到三年級將返回教室，隨後四、五年級將於3月25日返回教室。初、高中生預計3月29日返校。家庭可以選擇讓孩子回到面授學習，或者留在遠程學習。