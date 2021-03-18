加州EDD失業金申請 積壓逾百萬件

EDD失業率積壓：100萬份申請陷入僵局。（本報檔案照）

加州 失業救濟金申請案件積壓超過100萬件的情況已持續一個多月，反映出新冠疫情對加州造成的經濟影響。

最新數據顯示，EDD積壓的失業金 申請案件總數將近106萬件，包括93萬3100件初次失業申請和12萬2700份延長申請，處理這些申請案件至少需要21天。

EDD從去年9月30日開始追蹤申請案件積壓情況，到今年1月6日，積壓的案件降至51萬6000件。但是到了2月3日，失業金申請案件又飆升至100萬件以上。

由於作業程序繁瑣，過去六周以來，EDD官方網路系統的報告數據都顯示，EDD每周積壓的失業金申請總數合計至少有100萬件。

另外，另一份官方報告顯示， EDD未能準時向首次提出失業申請的民眾支付第一筆失業金。

1月，約有50萬零6100名加州勞工首次提出失業金申請，其中只有8萬9600人收到第一筆失業金，代表其餘的41萬6500人沒有收到失業金。

事實上，12月沒收到第一筆失業金的加州申請人有66萬6400人，11月為55萬8900人，10月為55萬1300人，9月為72萬3800人。

根據美國 政府官方報告，在居家避疫封鎖商業前的最後兩個月，加州EDD的首次申請和支付失業金之間的差距，2020年1月為11萬9900人，2020年2月為8萬零500人，2020年3月，也就是封城的第一個月，差距膨脹到144萬之多。

EDD因一系列與失業福利有關的失誤而受到失業工人、州立法者和州審計師的抨擊。這些批評包括：EDD未能及時向工人支付失業，部分原因是電話呼叫中心出現故障，電腦系統也因故障而無法使用；EDD的失誤為大量的欺詐性申請打開了大門。

數據顯示，EDD已經向身份未經核實的申請者支付了104億元，向監獄囚犯支付了8.1億元。EDD在2021年1月承認，欺詐總額可能達到310億元。