我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

紐森備好替代人選 范士丹不離任：會做好做滿

編譯組／綜合報導 
現任聯邦參議員范士丹表示，她會做好做滿，健康沒有問題。（Getty Images）
現任聯邦參議員范士丹表示，她會做好做滿，健康沒有問題。（Getty Images）

加州兩席聯邦參議員席位，其中一席的賀錦麗已經轉任副總統，但遺缺卻由西語裔男性帕迪拉遞補，面對黑人、女性的呼聲越來越高，加上另一位參議員范士丹年事已高，因此紐森在受訪時指出，他已有黑人女性的口袋名單，如果范士丹提前離任，他已經準備好替代人選。但范士丹受訪時說「不」，她會做好做滿，直到2025年1月。 

賀錦麗離任後，紐森雖然面臨龐大壓力，但最後還是選了帕迪拉（Alex Padilla）。因此，一旦加州出現第二席參議院空缺，紐森選擇黑人且為女性的替補人選似乎不得不然。而可能人選聯邦眾議員芭芭拉．李（Barbara Lee）與巴斯（Karen Bass）15日又在罷免州長案中為紐森說話，因此引發媒體追問紐森，是否準備好了任命黑人女性的問題。 不論原因為何，紐森在接受MSNBC專訪時表示，針對遞補人選他們已經有了口袋名單，而且應該會是黑人女性。 

范士丹（Dianne Feinstein）現年87歲，本屆任期將於2025年屆滿。當她得知紐森的表態時，強烈否認她打算提前離任，一定會做好做滿，而且她有信心足以勝任。不過，已經擔任參議員30餘年的范士丹，媒體報導指出她近來似乎出現記憶衰退，與政治立場不正確的質疑。但她受訪時還是強調，她沒有打算提前離任，她沒有和任何人討論過，也沒有人就此問過她的意見。 

參議院席位一旦出現空缺，加州州長紐森表示，他會任命黑人女性遞補。（Getty I...
參議院席位一旦出現空缺，加州州長紐森表示，他會任命黑人女性遞補。（Getty Images）

紐森 黑人 參議員

上一則

機票訂購客增 疫後旅遊春燕在望

下一則

搶劫華翁何柏致死案 另1嫌被捕不得保釋

延伸閱讀

加州租房紓困計畫 房東可獲80%補償 即日開放申請

加州租房紓困計畫 房東可獲80%補償 即日開放申請
多名民主黨國會議員力挺 紐森表態反擊罷免

多名民主黨國會議員力挺 紐森表態反擊罷免
桑德斯、華倫等民主黨國會議員力挺 紐森表態反擊罷免

桑德斯、華倫等民主黨國會議員力挺 紐森表態反擊罷免
罷免加州州長最新民調：贊成38%、反對42%

罷免加州州長最新民調：贊成38%、反對42%
紐森承認處理疫情有誤 但罷免非公衛危機

紐森承認處理疫情有誤 但罷免非公衛危機
灣區議員施壓紐森政府 促弱勢社區優先接種疫苗

灣區議員施壓紐森政府 促弱勢社區優先接種疫苗

熱門新聞

飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

科學證明：這5種食物 對身體有害

2021-03-08 12:56
亞裔女子在聖荷西被罵種族汙言穢語並遭到性攻擊。圖為嫌犯斯特里多姆。（聖他克拉拉縣檢方提供）

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

2021-03-13 00:57
灣區九縣14日起將全面進入紅色級別。（Getty Images）

加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

2021-03-12 23:01
屋崙美麗湖周邊，是很多人的鍛煉場所。此次華人長者被搶劫受重傷，就發生在湖邊社區。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭75歲華翁被搶劫後遭推倒在地 傷重腦死

2021-03-10 00:03
屋崙華埠商會、商戶、居民，13日舉行記者會，大聲抗議近期針對亞裔社區的暴力犯罪，並強烈反對SB82號提案。（記者劉先進／攝影）

搶劫重罪變盜竊輕罪 華人怒吼：堅決反對SB82提案

2021-03-14 03:19
在舊金山口罩令仍然沒有放開，專家也建議民眾要保持警惕。（視頻截圖）

打完疫苗可以不戴口罩？各地情況不同 專家籲保持警惕

2021-03-11 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％