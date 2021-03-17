我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

紐森：罷免我 恐改變參院兩黨力量對比

編譯組／沙加緬度16日電
專家解讀加州州長紐森近日做出的承諾另有含意。（美聯社）
專家解讀加州州長紐森近日做出的承諾另有含意。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）15日表示，如果加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）提前退休，他將提名一名非裔女性接替她留下的空缺。紐森這項承諾其實是一個微妙的暗示，意味萬一他遭到罷免，不只是他失去工作，加州也會失去諸多權益，特別是拜登的施政計畫。

舊金山紀事報（Chronicle）認為，紐森的承諾有「嚇唬民主黨」的意圖，背後的意義是：如果他被罷免，加州將由共和黨接掌。如果范士丹在2024年任期屆滿前退休，接掌加州的共和黨州長將選擇自己屬意的人接替，這個人選當然百分之百不可能是民主黨人。

如此一來，因為有副總統賀錦麗的一票在參議院占上風的民主黨將失去優勢，而為了防止共和黨在多個州增加少數族裔選民投票難度所提出的龐大法案HR1，也可能無法獲得通過。

此外，民主黨人希望通過的槍枝管制、警察問責或移民法案也可能落空。同時，在聯邦最高法院自由派大法官布萊爾（Stephen Breyer）考慮退休之際，他的繼任者若想通過由共和黨主導的參議院聽證會，勢必要非常保守才行。

為無黨派獨立媒體「庫克政治報告」（Cook Political Report）對參議院進行分析工作的泰勒（Jessica Taylor）說：「民主黨在參議院的多數地位岌岌可危。如果一名民主黨議員的席次被共和黨取代，共和黨就能重新奪回參議院所有權力，拜登要推行政策就會遭遇強大阻力。」

泰勒表示，紐森在左傾的MSNBC上提出的許多說法都是「蓄意」的。泰勒說：「當你接受像喬伊雷德（Joy Reid）這類進步派的全國性節目專訪，紐森的競選團隊怎麼可能不明白其中意義。紐森需要為反罷免工作籌款。如同喬治亞州1月的參議員選舉，它帶來的影響超越了喬治亞州本身，紐森也試圖讓加州罷免運動的影響超越加州本身。」

紐約華格納學院（Wagner College）休凱瑞政府改革研究院（Hugh L. Carey Institute for Government Reform）資深學者史彼瓦克（Joshua Spivak）認為，將罷免案和黨派選舉掛鉤是紐森的最佳策略，紐森希望把這件事引導為黨派之爭，但表面上說是與范士丹有關。

紐森 加州 民主黨

上一則

金山人語／通用人工智慧會出現嗎？

下一則

加州眾議員邱信福推法案 盼降車速減死亡

延伸閱讀

加州租房紓困計畫 房東可獲80%補償 即日開放申請

加州租房紓困計畫 房東可獲80%補償 即日開放申請
多名民主黨國會議員力挺 紐森表態反擊罷免

多名民主黨國會議員力挺 紐森表態反擊罷免
桑德斯、華倫等民主黨國會議員力挺 紐森表態反擊罷免

桑德斯、華倫等民主黨國會議員力挺 紐森表態反擊罷免
罷免加州州長最新民調：贊成38%、反對42%

罷免加州州長最新民調：贊成38%、反對42%
紐森承認處理疫情有誤 但罷免非公衛危機

紐森承認處理疫情有誤 但罷免非公衛危機
灣區議員施壓紐森政府 促弱勢社區優先接種疫苗

灣區議員施壓紐森政府 促弱勢社區優先接種疫苗

熱門新聞

飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

科學證明：這5種食物 對身體有害

2021-03-08 12:56
亞裔女子在聖荷西被罵種族汙言穢語並遭到性攻擊。圖為嫌犯斯特里多姆。（聖他克拉拉縣檢方提供）

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

2021-03-13 00:57
灣區九縣14日起將全面進入紅色級別。（Getty Images）

加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

2021-03-12 23:01
屋崙美麗湖周邊，是很多人的鍛煉場所。此次華人長者被搶劫受重傷，就發生在湖邊社區。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭75歲華翁被搶劫後遭推倒在地 傷重腦死

2021-03-10 00:03
屋崙華埠商會、商戶、居民，13日舉行記者會，大聲抗議近期針對亞裔社區的暴力犯罪，並強烈反對SB82號提案。（記者劉先進／攝影）

搶劫重罪變盜竊輕罪 華人怒吼：堅決反對SB82提案

2021-03-14 03:19
在舊金山口罩令仍然沒有放開，專家也建議民眾要保持警惕。（視頻截圖）

打完疫苗可以不戴口罩？各地情況不同 專家籲保持警惕

2021-03-11 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％