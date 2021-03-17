紐森：罷免我 恐改變參院兩黨力量對比

專家解讀加州州長紐森近日做出的承諾另有含意。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）15日表示，如果加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）提前退休，他將提名一名非裔女性接替她留下的空缺。紐森這項承諾其實是一個微妙的暗示，意味萬一他遭到罷免，不只是他失去工作，加州也會失去諸多權益，特別是拜登的施政計畫。

舊金山紀事報（Chronicle）認為，紐森的承諾有「嚇唬民主黨 」的意圖，背後的意義是：如果他被罷免，加州將由共和黨接掌。如果范士丹在2024年任期屆滿前退休，接掌加州的共和黨州長將選擇自己屬意的人接替，這個人選當然百分之百不可能是民主黨人。

如此一來，因為有副總統賀錦麗的一票在參議院占上風的民主黨將失去優勢，而為了防止共和黨在多個州增加少數族裔選民投票難度所提出的龐大法案HR1，也可能無法獲得通過。

此外，民主黨人希望通過的槍枝管制、警察問責或移民法案也可能落空。同時，在聯邦最高法院自由派大法官布萊爾（Stephen Breyer）考慮退休之際，他的繼任者若想通過由共和黨主導的參議院聽證會，勢必要非常保守才行。

為無黨派獨立媒體「庫克政治報告」（Cook Political Report）對參議院進行分析工作的泰勒（Jessica Taylor）說：「民主黨在參議院的多數地位岌岌可危。如果一名民主黨議員的席次被共和黨取代，共和黨就能重新奪回參議院所有權力，拜登要推行政策就會遭遇強大阻力。」

泰勒表示，紐森在左傾的MSNBC上提出的許多說法都是「蓄意」的。泰勒說：「當你接受像喬伊雷德（Joy Reid）這類進步派的全國性節目專訪，紐森的競選團隊怎麼可能不明白其中意義。紐森需要為反罷免工作籌款。如同喬治亞州1月的參議員選舉，它帶來的影響超越了喬治亞州本身，紐森也試圖讓加州罷免運動的影響超越加州本身。」

紐約華格納學院（Wagner College）休凱瑞政府改革研究院（Hugh L. Carey Institute for Government Reform）資深學者史彼瓦克（Joshua Spivak）認為，將罷免案和黨派選舉掛鉤是紐森的最佳策略，紐森希望把這件事引導為黨派之爭，但表面上說是與范士丹有關。