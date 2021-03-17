加州眾議員邱信福推法案 盼降車速減死亡

加州眾議員邱信福認為需要遏制因超速行駛而導致的行人死亡。（邱信福辦公室直播視頻截圖）

州眾議員邱信福（David Chiu）3月16日聯合舊金山、聖荷西、屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）的民選官員召開線上記者會，宣布提出AB 550號法案，允許在州府和地方政府制定的試點項目下使用車速安全檢測 系統，以減少超速行駛導致的行人死亡案件。

過去五年中，每年都有1000多名加州 居民死於與超速行駛有關的交通事故，另有數萬人受傷。雖然在疫情大流行期間駕車出行的人數有所下降，但交通死亡人數卻上升了8%。除了城市街道上行人和騎士外，州和地方施工區域的工作人員死傷的風險也特別高。

邱信福指出，當一個以時速20英哩行駛的司機撞到行人時，行人有90%的幾率能存活下來。當車速達到40英哩，被撞的行人生存機率下降到20%。

車速安全檢測系統通過檢測超速車輛，會向駕駛人自動發出信號，這項科技在美國 140多個城市已被使用。邱信福說，大量研究表明，這一系統在改變駕駛行為、抑制超速、减少嚴重和致命碰撞方面有效率高達58%。

儘管對公共安全有著巨大的好處，但根據現行州法，車速安全檢測系統並沒有得到官方授權使用。AB 550號法案就是授權加州在兩種情况下使用車速檢測科技。法案要求州交通廳（CalSTA）於2022年7月1日之前製定指南，在危險地段街道和州或地方施工區製定車速安全試驗項目。同時，地方政府和加州交通處（Caltrans）將根據CalSTA的指南實施車速安全檢測計畫。

根據AB 550號法案，系統所發布的資訊必須是民事性質的，而不會為駕駛者帶來犯罪紀錄以及在駕駛紀錄上扣分。法案要求試點項目設在地方交通部門而不是執法機構，試點項目必須有强有力的隱私保護，包括禁止使用臉部識別軟件。來自速度安全系統的數據不能用於任何其他目的或與任何其他實體共享，除非響應法院命令或傳票。

AB 550號法案預計於今春州眾議會政策委員會聽證。如果最終獲得州議會通過，法案將於2027年1月1日生效。