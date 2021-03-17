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最新民調：罷免紐森 38%贊成 42%反對

編譯組／綜合報導
最新民調顯示，38%選民表態願意投票罷免紐森，42%支持其繼續任職，18.9%尚未決定。(ABC)
最新民調顯示，38%選民表態願意投票罷免紐森，42%支持其繼續任職，18.9%尚未決定。(ABC)

根據一項針對加州選民的最新民調顯示，罷免加州州長紐森（Gavin Newsom）並未得到足夠選民支持，但大多數受訪者指出，當紐森第一任任期2022年結束時，恐轉而支持其他候選人。

KTLA電視台報導，這項於本月12日至14日進行，15日公布的民調，由艾默生學院民調（Emerson College Polling）、廣播電視與數位媒體公司Nexstar Broadcasting、包括KTLA等六個加州電視台，對加州超過1000名註冊選民進行調查，誤差值為正負三個百分點。

根據民調，38%選民表態願意投票罷免紐森，42%支持其繼續任職，18.9%尚未決定。另有6.1%表示不會在罷免選舉中投票。

此外，僅小部分民主黨人士支持罷免。加州民主黨登記選民占46.1%，共和黨24.2%。

民調指出，在分裂性大選後，共和黨人以壓倒性多數支持罷免，約86.2%，民主黨則完全相反，僅11.8%表態支持，獨立人士支持罷免者約39.4%。

艾默生民調主任Spencer Kimball說，共和黨人贊成罷免，無論他們提出哪位候選人，民主黨人仍支持紐森；但年輕的民主黨人對州長支持度較弱，若左翼出現新面孔，可能會改變對紐森的支持，增加罷免力度。而在這點上，罷免行動目前尚未有傑出的候選人出現。

透過民調亦可了解，當其在2022第一屆任期屆滿，準備進行連任時，紐森需做出改變。

民調稱，2022年可能是「新人的時機」占53.3%，41.7%支持紐森連任。對紐森處理新冠肺炎方式，45.4%贊成，32.7%不贊成，10.9%不確定或沒意見。被問到加州強制要求戴口罩命令，51%支持，只有26％認為口罩要求太過。

整體來說，絕大多數人認為加州發展方向正確（57.4%），認為走錯路者占42.6%。

然而，39%受訪者表示，新冠肺炎後，加州處於經濟復甦「錯誤的道路」上，只有36%認為正確，四分之一選民不確定。

由共和黨領導的罷免行動，在各界批評紐森政府因應新冠肺炎疫情下迅速發展。去年11月當紐森要求全民繼續在家時，他卻在高檔餐廳參加生日晚宴，引發眾怒。

罷免組織者需在17日（周三）之前搜集150萬個經過驗證的簽名，才可能將罷免行動放上選民投票，各縣需在4月29日之前驗證簽名。組織者稱，他們已獲得超過200萬個簽名。

據美聯社表示，罷免行動人士指出，他們正吸引民主黨與獨立人士。

一項新的民調顯示，罷免紐森的選民支持度不夠。（KTLA）
一項新的民調顯示，罷免紐森的選民支持度不夠。（KTLA）

紐森 加州 民調

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