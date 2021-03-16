增進聯邦評級…造假遺棄病患 美國最大療養院被訴

加州控告美國最大療養院偽造記錄遺棄病患。(圖取自電視截圖)

加州 正對全國最大療養院 提出訴訟，指控其在沒有適當通知的情況下，突然對病患進行轉院或出院的行為，並偽造紀錄遺棄病患，以增進療養院的聯邦評級。

加州檢察長貝西拉聯合全州各地區檢察官、阿拉米達縣地檢長歐瑪麗(Nancy O'Malley)、聖他克魯茲縣檢察官羅賽爾(Jeffrey Rosell)、肯恩縣檢察官奇莫爾(Cynthia Zimmer)共同對布魯克岱恩療養院(Brookdale)提起訴訟。

起訴書指控該療養院通過以下兩種行徑，增加利潤，犧牲了對患者照顧與權益：一、在沒有充分提出通知情況下，突然讓患者離開，導致他們在沒有準備情況下，無法安全出院；二、療養院虛假宣傳其照護與服務品質，以吸引潛在患者與家人入院。

一般合格的療養院機構必須至少在30天之前或在最快可行的情況下，發出病患轉院或出院通知，並將副本提供給當地監察部門，並準備安全出院計畫。起訴書內容指出，此類法律要求是必須的。但是，布魯克岱恩療養院忽視這些法律。與其他加州白卡(Medi-Cal)資源相比，這些安養機構獲得更多來自聯邦醫療保險 (Medicare)的報酬，因此療養院有動機讓那些聯邦醫療保險給付終止的患者出院。

訴訟內容提出一起案例，一名78歲的病患罹患心臟與腎臟疾病，正自肺炎治療中康復，但在沒有被事先通知的情況下被要求出院，家人也未被輔導應如何使用氧氣與藥物。一切都很突然，患者出院時，仍有一根導管連到他的身上。

布魯克岱恩療養院發言人杭特(Heather Hunter)就被起訴一事發表聲明，否認療養院有任何蓄意或欺騙行為，表示對於檢方對一家合格的療養產業提出告訴，感到失望，公開未經證實的指控相當魯莽，破壞了大眾對照顧老年人的信心，特別是在新冠疫情期間。

加州療養院改革倡導組織律師達克(Mike Dark)長期推動州府加強療養院法律改革，他指出，訴訟內容讓人感到深切不安，認為療養院歧視患者的作法，與他們在全州各地看到的情況相符。歧視白卡患者的行為不合法，但療養院有強烈財務動機如此做，且很少受到監管單位懲戒。達克認為，州檢察長已觀察到這個議題，相當令人振奮。過去致力於私人療養院消弭歧視方面的努力已取得長足進步，但在長期護理機構仍經常發生悲慘案例。

此宗訴訟也是同類訴訟中首例，指出療養院發送偽造訊息給聯邦醫療保險(Medi-Cal)評級系統。該系統根據療養院提交的資料，以1-5等級對護理質量進行評級，內容還包括醫病比例、州衛生檢查等。加州檢察官稱，布魯克岱恩療養院獲得不應有的更高評級，還誇大機構註冊護士的工作時間。