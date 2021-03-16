我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

被要求「走回墨西哥」 無證客啜泣：拜登答應過我們

增進聯邦評級…造假遺棄病患 美國最大療養院被訴

編譯組／灣區15日電
加州控告美國最大療養院偽造記錄遺棄病患。(圖取自電視截圖)
加州控告美國最大療養院偽造記錄遺棄病患。(圖取自電視截圖)

加州正對全國最大療養院提出訴訟，指控其在沒有適當通知的情況下，突然對病患進行轉院或出院的行為，並偽造紀錄遺棄病患，以增進療養院的聯邦評級。

加州檢察長貝西拉聯合全州各地區檢察官、阿拉米達縣地檢長歐瑪麗(Nancy O'Malley)、聖他克魯茲縣檢察官羅賽爾(Jeffrey Rosell)、肯恩縣檢察官奇莫爾(Cynthia Zimmer)共同對布魯克岱恩療養院(Brookdale)提起訴訟。

起訴書指控該療養院通過以下兩種行徑，增加利潤，犧牲了對患者照顧與權益：一、在沒有充分提出通知情況下，突然讓患者離開，導致他們在沒有準備情況下，無法安全出院；二、療養院虛假宣傳其照護與服務品質，以吸引潛在患者與家人入院。

一般合格的療養院機構必須至少在30天之前或在最快可行的情況下，發出病患轉院或出院通知，並將副本提供給當地監察部門，並準備安全出院計畫。起訴書內容指出，此類法律要求是必須的。但是，布魯克岱恩療養院忽視這些法律。與其他加州白卡(Medi-Cal)資源相比，這些安養機構獲得更多來自聯邦醫療保險(Medicare)的報酬，因此療養院有動機讓那些聯邦醫療保險給付終止的患者出院。

訴訟內容提出一起案例，一名78歲的病患罹患心臟與腎臟疾病，正自肺炎治療中康復，但在沒有被事先通知的情況下被要求出院，家人也未被輔導應如何使用氧氣與藥物。一切都很突然，患者出院時，仍有一根導管連到他的身上。

布魯克岱恩療養院發言人杭特(Heather Hunter)就被起訴一事發表聲明，否認療養院有任何蓄意或欺騙行為，表示對於檢方對一家合格的療養產業提出告訴，感到失望，公開未經證實的指控相當魯莽，破壞了大眾對照顧老年人的信心，特別是在新冠疫情期間。

加州療養院改革倡導組織律師達克(Mike Dark)長期推動州府加強療養院法律改革，他指出，訴訟內容讓人感到深切不安，認為療養院歧視患者的作法，與他們在全州各地看到的情況相符。歧視白卡患者的行為不合法，但療養院有強烈財務動機如此做，且很少受到監管單位懲戒。達克認為，州檢察長已觀察到這個議題，相當令人振奮。過去致力於私人療養院消弭歧視方面的努力已取得長足進步，但在長期護理機構仍經常發生悲慘案例。

此宗訴訟也是同類訴訟中首例，指出療養院發送偽造訊息給聯邦醫療保險(Medi-Cal)評級系統。該系統根據療養院提交的資料，以1-5等級對護理質量進行評級，內容還包括醫病比例、州衛生檢查等。加州檢察官稱，布魯克岱恩療養院獲得不應有的更高評級，還誇大機構註冊護士的工作時間。

療養院 聯邦醫療保險 加州

上一則

攻擊亞裔Uber司機 金恩拉斯維加斯落網 將回舊金山受審

下一則

3品牌疫苗都有效 聖縣：最快得到的就是最好

延伸閱讀

罷免加州州長最新民調：贊成38%、反對42%

罷免加州州長最新民調：贊成38%、反對42%
全美最大安養院 被起訴涉嫌提供虛假信息

全美最大安養院 被起訴涉嫌提供虛假信息
加州有更多CVS藥店加入疫苗接種 不少分店位於華人區

加州有更多CVS藥店加入疫苗接種 不少分店位於華人區
兩會陷霧霾…部長暗訪 揪出唐山4鋼企造假偷排

兩會陷霧霾…部長暗訪 揪出唐山4鋼企造假偷排
紐森承認處理疫情有誤 但罷免非公衛危機

紐森承認處理疫情有誤 但罷免非公衛危機
疫情趨緩 養老院重啟 開放訪客 長者重回日常

疫情趨緩 養老院重啟 開放訪客 長者重回日常

熱門新聞

飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

科學證明：這5種食物 對身體有害

2021-03-08 12:56
魚油中的omega-3脂肪酸可能有助心理健康。(圖取自臉書)

魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

2021-03-08 13:10
灣區九縣14日起將全面進入紅色級別。（Getty Images）

加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

2021-03-12 23:01
亞裔女子在聖荷西被罵種族汙言穢語並遭到性攻擊。圖為嫌犯斯特里多姆。（聖他克拉拉縣檢方提供）

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

2021-03-13 00:57
屋崙美麗湖周邊，是很多人的鍛煉場所。此次華人長者被搶劫受重傷，就發生在湖邊社區。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭75歲華翁被搶劫後遭推倒在地 傷重腦死

2021-03-10 00:03
預計3月9日和10日（周二和周三），一場風暴將給沿海山區帶來高達2英寸的降雨，並給灣區大部分城市帶來約半英寸的降雨。（取自國家氣象局）

近5周最大降雨將襲北加灣區 難解旱象

2021-03-09 00:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案

彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」