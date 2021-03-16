白蘭紀念助學金受理申請 6月30日截止

白蘭社區基金連續第四年開放紀念助學金申請。（記者黃少華／攝影）

白蘭社區基金宣布，2021年白蘭紀念助學金現正開放申請。基金會將選出五位表現出眾、將來有志回饋社區的學生，提供每人一次性5000元獎學金。

今年踏入紀念助學金舉辦第四年。白蘭紀念助學金至今亦已頒發超過10萬元給予22位傑出亞裔學生。

助學金針對舊金山灣區 亞裔低收入家庭的12年級或現正就讀四年大學的本科生。如申請者是家中第一位入讀四年制大學的學生，會獲優先考慮。助學金評審委員除考慮學生的學習成績外，還會從學生投入社會工作的熱誠、積極性、領導能力、畢業後如何計畫運用知識服務社區、大學學費、學生家中經濟負擔等因素進行評分。

基金會繼續將助學金申請範圍囊括來自舊金山灣區各縣，包括舊金山縣、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣、阿拉米達縣、康曲柯士達縣、蘇拉諾縣、納巴縣、蘇諾瑪縣。

有興趣申請的學生，可以由3月15日至6月30日下午5時期間，登錄到白蘭社區基金網站（www.rosepakcommunityfund.org/scholarship）申請或下載表格。所有申請表必需於6月30日下午5時前收到。

申請者需要提供以下材料：1、近90天內學校提供的成績單。2、12年級生獲大學取錄通知信。3、居住於舊金山灣區的住址證明。4、聯邦大學生補助申請（FAFSA SAR）文件。

如有任何關於申請的疑問，可以電郵至[email protected]查詢。

白蘭社區基金表示：「基金會繼續秉承創立助學金的宗旨，幫助培育下一代有志投身社會或社區工作的學生，給予學費支援，使他們有機會跟白蘭一樣，作為一位移民，透過學習及自我力量打破常規，帶領社區。」

白蘭社區基金成立於2017年，為紀念已故華人社區領袖白蘭。基金會主要目的為延續白蘭不辭勞苦為社區爭取權益的精神，基金會至今已撥出超過55萬元，為華埠 多個社區機構提供額外援助，從經濟、民生、教育、公共健康、社區歷史等方面鞏固華埠社區。