蘇斯著作遭停刊 繼女有感：繼爹爹沒一絲種族主義

蘇斯博士著作遭停刊，繼女有所感觸。（取自美聯社）

迪蒙德（Leagrey Dimond）很崇拜她的 「繼爹爹」蓋塞爾（Theodor Geisel），即蘇斯博士。她的母親在她9歲時嫁給了蓋塞爾，但她也強烈譴責蓋塞爾早期作品中的種族主義 形象。然而她相信，經過一些改變，這些書可以繼續為孩子們提供教育 。迪蒙德希望今後的版本能去掉插圖，寫介紹解釋去掉插圖的原因，並將修訂後的書作為教學工具。

蘇斯博士作為「戴帽子的貓」、「綠蛋與火腿」和「鬼靈精如何偷聖誕」等兒童讀物的創造者而聞名於世。對大多數人來說，他的名字讓人聯想到他作品中頓挫的韻律以及從偏見（「The Sneetches」）到環保（「The Lorax」）等一系列的童年教訓。而且，像其他文化試金石一樣，蘇斯正因其作品中的偏見和過時的觀點而被重新評價。

「蘇斯博士公司」在本應是蓋塞爾116歲生日的3月2日發表聲明宣布，包括他的第一本書，六本著作將被下架。不良內容包括 「桑樹街 」中令人反感的中國 漫畫和「如果我開動物園」中頗有冒犯的非洲漫畫。聲明說，稱此次撤稿「既是我們的承諾也是我們拓寬計畫的一部分，以確保蘇斯書目代表並支持所有的社區和家庭。」聲明補充說，「這些書描繪人們的方式是具傷害性及錯誤的。」

「他出生於1904年，」迪蒙德談到她的繼父時說。「他是一個與時俱進的人，並最終超越了他的時代。」「那個人骨子裡沒有一絲種族主義。他是如此敏銳地觀察周圍的世界，並且對之關心有加。」

迪蒙德還說，她從未目睹蓋塞爾有任何偏見事例。雖然在二戰期間曾以反日漫畫著稱，他在上世紀七十年代即為此表示遺憾。上世紀五十年代他去日本旅行後，寫了「霍頓聽誰說」一書，書中「人不分大小都是人」的信息被一些學者視為對其早期作品的一種道歉。針對令人反感的「桑樹街」書中的中國漫畫，他也在後來版本中修改了語言。

舊金山大學教育學副教授麥克朗（Nicola McClung）表示，「我們在兒童文學中經常看到的一件事善與惡的二元對立觀點，」麥克朗說。「讓孩子們了解這一刻板模式是有幫助的。善良的人也可能會犯錯誤，可能會受到周圍環境的影響，他顯然就是一例。」