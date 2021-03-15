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湯普森：康復永不言棄 勇士將重回爭冠行列

記者劉先進╱舊金山報導
湯普森14日首次出席在線記者會。他表示，對於傷病恢復，永不放棄，鐵定下賽季復出。（記者劉先進／攝影）
湯普森14日首次出席在線記者會。他表示，對於傷病恢復，永不放棄，鐵定下賽季復出。（記者劉先進／攝影）

跟腱撕裂、連續缺戰近兩年的勇士後衛湯普森，14日首次出席在線記者會。 他表示，下賽季初鐵定復出，預計勇士會再次回到爭冠行列。對於接連遭遇毀滅性傷病，湯普森說，康復困難，但永不言棄，因為身體會精疲力盡，但靈魂永遠。

湯普森在2019年總冠軍賽遭十字韌帶撕裂，缺席上賽季。準備本賽季復出前，卻又面臨重傷，連續休戰兩賽季。他說，重新回顧傷病非常痛苦。當時只是連續運球兩次、試圖跳起來投籃，忽然感覺有人大力踢了腳後跟，「運球投籃的動作，我每天要做100次。這是一個不幸的事，我毫無準備。努力了10個月康復，又必須回到原點。」

湯普森說，在康復過程中，要穿著特製的靴子走路，利用水下跑步機恢復。鐵定會在下賽季開始復出，「也許是賽季初的幾周甚至一個月後。」

湯普森堅信，傷愈復出後，會達到曾經入選聯盟最佳陣容的那種水準。「我太有競爭力了，不會安於現狀，不接受角色降級，不會一場比賽打個20分鐘，得到13分。我身體里積蓄太多能量。希望每晚打38分鐘，防守最佳球員。」

湯普森說，他從其他受過類似傷病的運動員身上學習，收穫頗多。以他所知，跟腱撕裂後會失去5%或10%的爆發力。杜蘭特（Kevin Durant）、沃爾（John Wall）和卡珍斯（DeMarcus Cousins）這些人，都恢復到原來的水準或接近的水準。回顧NBA歷史，綽號人類電影精華的威爾金斯（Dominique Wilkins）這樣的傢伙，他強勢回歸，得分領先聯盟，數量後贏得歐洲杯或歐洲聯賽冠軍。

「我受傷後就和希爾（ Grant Hill）聊過，他和我一樣，在巔峰期受傷。他是90年代最偉大的球員之一。他是喬丹、科比（Kobe Bryant）的那種類型，擁有一個不可思議的名人堂生涯。他傷後三年，腳踝像玻璃一樣脆弱。給了我很多啟發，讓我永不放棄。」

湯普森說，在受傷後，他就和慈善家羅賓斯（Tony Robbins）聊過。羅賓斯在勇士2018年奪冠期間和勇士交談，「他給了我很多啟發，讓我永遠不要失去自己的靈魂，永遠做自己。就像我學到的那樣，人的身體會精疲力盡，但靈魂是永遠的。」

對於未來展望，湯普森說，預計勇士會再次回到爭冠行列。「他今年很艱難，因為疫情和很多新球員（需要磨合）。雖然戰績不能反映球隊實際能力，但球隊會有所斬獲，以穩健的成績完成例行賽，並在季後賽中奮力一搏。我喜歡球員們，喜歡懷斯曼。他總有一天會成為全明星常客。懷斯曼有希望延長勇士王朝幾年。」

勇士 喬丹 疫情

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