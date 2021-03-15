密爾布瑞女子遭搶 搶匪打她開車撞她

一名女子在密爾布瑞的居民區Magnolia街和Paramount街一帶被搶劫。（谷歌地圖）

華裔 聚居的中半島密爾布瑞市發生搶劫案。一名女子傍晚時分在居民區的馬路上遭遇搶匪，被打倒和搶走錢包之後，又被車撞倒。所幸她沒有受嚴重傷害。目前警方仍然在搜尋嫌犯中。

案發時間是3月12日（周五）的晚上6時20分左右，地點位於使密市市中心附近的Magnolia街和Paramount街一帶。根據警方的描述，一名女子當時獨自走在路上，突然路邊一輛車的副駕駛座位上走下來一名男子，襲擊並且搶劫該名女子。警方說，嫌犯男子將受害女子打倒在地，然後搶走了她的錢包。

搶完之後，嫌犯男子回到車內，準備逃跑。逃跑過程中，嫌犯並沒有把車門關上，而是一邊敞開了車門，一邊開車。而被打倒在地的女子這時準備爬起來，又被嫌犯的行進中的車的敞開的車門撞倒。

警方說所幸女子並未受重傷，事件中也沒有出現槍枝武器。目前案件仍然在調查當中。有線索的民眾可以聯繫聖馬刁縣警局，電話：1-800-547-2700，郵件：[email protected]。

同樣是在密爾布瑞，上周3月9日清晨6時左右，發生了一宗致命車禍 。一名63歲坐輪椅的男子，在El Camino大道700號路段被撞身亡。該名男子是密市居民。警方的描述指出當時肇事司機留在現場配合調查，沒有跡象顯示司機有醉駕。