率隊爆冷滅榜首爵士 柯瑞送自己生日大禮

柯瑞本場三分9中6，率球隊爆冷擊敗爵士。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士 14日下午主場以131比120爆冷擊敗NBA 榜首猶他爵士，結束四連敗。在33歲生日當天，柯瑞 給自己送上大禮慶生，首節砍下14分，全場三分9中6入賬32分5籃板9助攻。勇士五人上雙，格林大三元，得到11分12籃板12助攻。維金斯16中12取下28分，替補普爾（Jordan Poole）三分5中3得到18分，新秀懷斯曼( James Wiseman ) 16分。

爵士有四人得到超20分，戈貝爾24分27籃板2抄截4蓋帽，籃板創下生涯最高。米切爾（Donovan Mitchell）24分，年度第六人最強競爭者、替補克拉克森（Jordan Clarkson）21分。

防守勇士，聯盟球隊的招數早已屢見不鮮，就是包夾、協防柯瑞。讓他交出球權，逼迫隊友投籃。考慮到柯瑞上下場球隊百回合得分差距是20.2分，這一手段通常頗為奏效。但柯瑞本場首節手感發燙。透過靈活跑位，到圈頂投三分，不給包夾機會。面對籃底多人包夾，空中閃轉騰挪取分，又或起跳中投，一開局就將比數拉開，此後勇士再也沒有落後。

爵士戰績獨佔鰲頭，多項核心數據名列前茅。百回合攻防效率，全部進入前四，可謂攻守兼備。場均淨勝分8.7分，三分總命中數也是聯盟第一。三分命中率39.6%，排名第三。面對聯盟最會投三分的球隊，勇士球員輪轉換防及時，不斷起跳揮手干擾，爵士三分44中15，只有34.1%的命中率。而反觀勇士，三分31中16，命中率51.6%。

教頭柯爾還重點表演了年輕球員普爾和懷斯曼。並說，這是一場非常令人欣慰的勝利。「我喜歡球隊從頭到尾的防守強度。爵士是一支很厲害的球隊，很難防守。我們一直在堅持，整個晚上都在進入狀態。」

對於生日當天獲勝，柯瑞說，他和隊友曼尼翁（Nico Mannion）同一天生日，只是相差13歲。「生命很特別，能打球很棒，陪著這身邊的人，今天充滿愛意。一整天，很多人聯繫我，感激他們發來的資訊、愛意和所有一切。得到一場勝利，享受48分鐘的時間真棒。現在，我可以回家和家人一起度過一些時間。」

柯瑞還打趣，因為丟了一個罰球（罰球7中6），距離33歲生日的33分只差1分，所以感覺故事性不完美，「我的標準很高。」

柯瑞說，在戰勝快艇的比賽後就提及，全明星賽前，勇士防守等級已經上升。但在連敗期間，勇士遭遇低谷，沒有發揮出體型特點， 沒有讓對手感覺到防守端存在。像猶他這樣的球隊，已經習慣了自己的模式，讓球移動，利用空間投射。「我早早定下防守基調，讓他們一對一單挑，接受這些挑戰，哪怕他們能命中投籃。 」