我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

佛奇透露社交距離可能縮至3呎 促川普籲支持者打疫苗

率隊爆冷滅榜首爵士 柯瑞送自己生日大禮

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞本場三分9中6，率球隊爆冷擊敗爵士。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞本場三分9中6，率球隊爆冷擊敗爵士。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士14日下午主場以131比120爆冷擊敗NBA榜首猶他爵士，結束四連敗。在33歲生日當天，柯瑞給自己送上大禮慶生，首節砍下14分，全場三分9中6入賬32分5籃板9助攻。勇士五人上雙，格林大三元，得到11分12籃板12助攻。維金斯16中12取下28分，替補普爾（Jordan Poole）三分5中3得到18分，新秀懷斯曼( James Wiseman ) 16分。

爵士有四人得到超20分，戈貝爾24分27籃板2抄截4蓋帽，籃板創下生涯最高。米切爾（Donovan Mitchell）24分，年度第六人最強競爭者、替補克拉克森（Jordan Clarkson）21分。

防守勇士，聯盟球隊的招數早已屢見不鮮，就是包夾、協防柯瑞。讓他交出球權，逼迫隊友投籃。考慮到柯瑞上下場球隊百回合得分差距是20.2分，這一手段通常頗為奏效。但柯瑞本場首節手感發燙。透過靈活跑位，到圈頂投三分，不給包夾機會。面對籃底多人包夾，空中閃轉騰挪取分，又或起跳中投，一開局就將比數拉開，此後勇士再也沒有落後。

爵士戰績獨佔鰲頭，多項核心數據名列前茅。百回合攻防效率，全部進入前四，可謂攻守兼備。場均淨勝分8.7分，三分總命中數也是聯盟第一。三分命中率39.6%，排名第三。面對聯盟最會投三分的球隊，勇士球員輪轉換防及時，不斷起跳揮手干擾，爵士三分44中15，只有34.1%的命中率。而反觀勇士，三分31中16，命中率51.6%。

教頭柯爾還重點表演了年輕球員普爾和懷斯曼。並說，這是一場非常令人欣慰的勝利。「我喜歡球隊從頭到尾的防守強度。爵士是一支很厲害的球隊，很難防守。我們一直在堅持，整個晚上都在進入狀態。」

對於生日當天獲勝，柯瑞說，他和隊友曼尼翁（Nico Mannion）同一天生日，只是相差13歲。「生命很特別，能打球很棒，陪著這身邊的人，今天充滿愛意。一整天，很多人聯繫我，感激他們發來的資訊、愛意和所有一切。得到一場勝利，享受48分鐘的時間真棒。現在，我可以回家和家人一起度過一些時間。」

柯瑞還打趣，因為丟了一個罰球（罰球7中6），距離33歲生日的33分只差1分，所以感覺故事性不完美，「我的標準很高。」

柯瑞說，在戰勝快艇的比賽後就提及，全明星賽前，勇士防守等級已經上升。但在連敗期間，勇士遭遇低谷，沒有發揮出體型特點， 沒有讓對手感覺到防守端存在。像猶他這樣的球隊，已經習慣了自己的模式，讓球移動，利用空間投射。「我早早定下防守基調，讓他們一對一單挑，接受這些挑戰，哪怕他們能命中投籃。 」

33歲生日當天獲勝，柯瑞心情不錯。（記者劉先進／攝影）
33歲生日當天獲勝，柯瑞心情不錯。（記者劉先進／攝影）
爵士後衛康利（Mike Conley）上籃，勇士前追後堵。（記者劉先進 ／攝影）
爵士後衛康利（Mike Conley）上籃，勇士前追後堵。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞賽後和兒子聊天。（記者劉先進／攝影）
柯瑞賽後和兒子聊天。（記者劉先進／攝影）

勇士 柯瑞 NBA

上一則

湯普森：康復永不言棄 勇士將重回爭冠行列

下一則

日光節約時間 4招盡快適應

延伸閱讀

NBA／柯瑞吼隊友影片瘋傳 格林：他當然可以這麼做

NBA／柯瑞吼隊友影片瘋傳 格林：他當然可以這麼做
NBA／球場失意家庭得意 柯瑞老婆曬恩愛照 宛如熱戀

NBA／球場失意家庭得意 柯瑞老婆曬恩愛照 宛如熱戀
NBA／同鄉、同醫院出生 詹皇：熱愛柯瑞當隊友的每一秒

NBA／同鄉、同醫院出生 詹皇：熱愛柯瑞當隊友的每一秒
NBA／同間醫院出生 又成隊友 詹姆斯：我愛柯瑞每1秒

NBA／同間醫院出生 又成隊友 詹姆斯：我愛柯瑞每1秒
勇士續約柯瑞 「至少4年以上」外界估頂薪2.15億元

勇士續約柯瑞 「至少4年以上」外界估頂薪2.15億元
勇士續約柯瑞 「至少4年以上」外界估頂薪2.15億元

勇士續約柯瑞 「至少4年以上」外界估頂薪2.15億元

熱門新聞

飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

科學證明：這5種食物 對身體有害

2021-03-08 12:56
魚油中的omega-3脂肪酸可能有助心理健康。(圖取自臉書)

魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

2021-03-08 13:10
灣區九縣14日起將全面進入紅色級別。（Getty Images）

加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

2021-03-12 23:01
亞裔女子在聖荷西被罵種族汙言穢語並遭到性攻擊。圖為嫌犯斯特里多姆。（聖他克拉拉縣檢方提供）

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

2021-03-13 00:57
屋崙美麗湖周邊，是很多人的鍛煉場所。此次華人長者被搶劫受重傷，就發生在湖邊社區。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭75歲華翁被搶劫後遭推倒在地 傷重腦死

2021-03-10 00:03
預計3月9日和10日（周二和周三），一場風暴將給沿海山區帶來高達2英寸的降雨，並給灣區大部分城市帶來約半英寸的降雨。（取自國家氣象局）

近5周最大降雨將襲北加灣區 難解旱象

2021-03-09 00:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
新冠疫期稅法新規多… 今年別急著報稅 謹慎為上

新冠疫期稅法新規多… 今年別急著報稅 謹慎為上
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度