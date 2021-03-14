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校園何時開？ 自殺熱線增 心理健康大問題

編譯組／灣區13日電
學生期待著校園重啟，早日與同學在一起。 （Getty Images）
學生期待著校園重啟，早日與同學在一起。 （Getty Images）

洛斯阿圖高中11年級學生卡普阿諾（Riley Capuano）學校因新冠疫情關閉，居家遠程學習九個月後，在一次虛擬會議中說：「她與同學非常需要重新回到學校正常上課，希望學校盡早重開。」

卡普阿諾說，她去年秋天心情跌到最低點。感恩節過後，她覺得自己迷失了，停止她最喜愛的跑步運動。她喜愛越野賽跑，希望能上大學後，參加大學越野賽跑隊。現在的她，每天提早上床睡覺，對什麼都不感到興趣。

山景城社區報（Mountain View Voice）報導說，在居家遠程學習環境下，許多青少年與卡普阿諾一樣，長期面臨電腦屏幕，許多原來學習動機強烈學生開始感覺與學校、社會、同學脫節，個性變得退縮。學生家長與健康專員對這種現象倍感關切。家長打電話到學校說，他們的小孩精神消沉，無法專注學習，與過去性格全然兩樣。

聖他克拉拉縣防止自殺熱線（Santa Clara County’s Suicide prevention hotline）稱，去年前來求助的15歲至25歲年輕人大增。2019年打電話到熱線求助的年輕人共有27000人，2020年增加到34500人，增加28%。

家境清寒的門羅高中學生柯佛塔（Moana Kofotua）原來學校成績尚可，居家學習後則完全脫節，由於家中沒有電腦網路設備，她完全依賴一部手提電腦與熱線互聯網（hotspot internet），可是熱線互聯網經常中斷，造成學習效果不良，學習動機低落。

新冠瘟疫學校關閉對所有青少年都形成挑戰，可是對資源缺乏的家庭挑戰更大，由於經濟壓力，或者缺少電腦網路設備，原來已經存在的學業表現差距被拉大。

舊金山加大健康專家今年元月在一封對學校公開信中稱：「不公平的教育將對學生形成長期性傷害，嚴重影響學生未來發展，也會嚴重傷害到他們的性命。美國所有學區目前紛紛傳出，學生跟不上進度情形日漸嚴重，其中低收入的西裔社區、非裔社區學生學習落後的情形更為明顯。」

灣區社區組織已展開行動，協助疫情封閉期間需要協助的學生與家庭。巴洛阿圖學區已與線上服務公司Care Solace簽約，協助有需求學區民眾、學生根據他們各自面臨的問題，與地方精神醫療機構聯繫。山景城-洛斯阿圖學區雇用一名社工服務專員，同時也與社區健康警覺委員會（Community Health Awareness Council）合作，發起一個支持學生的組織。

巴洛阿圖兒童健康諮詢中心的卡索（Ramsey Khasho）醫師表示，瘟疫對青少年造成的影響目前仍無法得知，可是他猜測可能會產生類似長期性心理創傷症狀。他說，學校重啟後，需要心理協助的青少年人數可能大增。許多青少年回到學校，重新適應新環境，會發現許多與以前不一樣的地方。教師與學生面對面互動，也會發現許多與線上虛擬教學不同的地方。

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